di Juri De Santis

RIETI - Esce sconfitta la serie C della Npc Willie sul campo della Pass Roma per 69-61.



Partita sempre condotta dai padroni di casa con una Npc comunque combattiva ed in grado di reggere per tutto il match senza subire imbarcate.



La squadra romana con maggiori rotazioni ha controllato la gara andando alla fine del secondo quarto sulla doppia cifra di vantaggio egestendo poi il ritorno dal riposo lungo dai tentativi di rientro dei reatini che hanno provato fino all'ultimo a riavvicinarsi nel punteggio seppur non riuscendovi.



Per gli uomini di coach Angelucci buone le prove di Rinaldi 19 punti, Auletta e Granato 11 punti, che non bastano però ad evitare l'ennesima sconfitta di questa seconda fase, ottava di fila.



Npc Willie Bk Rieti : Colantoni 7, Brandi 1, Annibaldi 1, Granato 11, Auletta 11, Rinaldi 19, Blasi 6, Buccioni, Cocco 5. All. Angelucci



ALTRI RISULTATI

Cinecittà- Frosinone 87-67

Gaeta- Fortitudo 89-83

Vigna- Ciampino 66-75

Bracciano- Albano 83-101

Veroli- Stelle 86-96



CLASSIFICA

Fortitudo 32

Albano 28

Stelle 26

Pass 24

Ciampino, Veroli, Frosinone 16

Cinecittà, Bracciano 14

Gaeta, Vigna Pia 12

Npc 6

Mercoled├Č 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:54



