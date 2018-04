di Juri De Santis

RIETI - Turno alla portata per la serie C Silver della Npc Willie Basket Rieti, che domani affronterà in casa (ore 20.30, palestra di Contigliano) il Bracciano.



Per la Npc che si trova ultima in graduatoria con sei punti, un incontro sicuramente da non fallire se si vuole centrare la prima vittoria in questa fase promozione dove ha trovato numerose difficoltà soprattutto per l'inesperienza di un gruppo giovane che però nella prima parte di campionato ha mostrato tutt'altro.

Fanno ben sperare in casa reatina il recupero di Granato, tornato nelle ultime due partite su i suoi livelli e le ottime prestazioni di Colantoni e Rinaldi.



Bracciano si trova al nono posto in classifica con dodici punti ma con una sola vittoria proprio contro la Npc, in questa seconda fase. Una squadra che concede molto in difesa ma che in fase offensiva crea sempre dei problemi.

Un banco di prova importante per gli uomini di coach Angelucci, che vogliono rifarsi della sconfitta dell'andata.



ALTRE GARE

Frosinone- Veroli

Fortitudo- Vigna

Albano- Gaeta

Ciampino - Pass

Cinecittà- Stelle



CLASSIFICA

Fortitudo 30

Stelle, Albano 24

Pass 20

Frosinone 16

Ciampino, Veroli 14

Vigna, Bracciano 12

Cinecittà, Gaeta 10

Npc 6

