di Juri De Santis

RIETI - Una prima vittoria incredibile nella seconda fase per la Npc Willie Basket Rieti che batte in volata Vigna Pia per 94-93. Un match che parte bene per i reatini che nei primi due quarti grazie a buona intensità offensiva e difensiva chiudono avanti per 49-42. Terzo quarto sempre in equilibrio con le due compagini a rispondersi colpo su colpo. Ultimo quarto incredibile, Vigna Pia piazza un break di undici punti e sembra chiudere l'incontro ma la Npc negli ultimi tre minuti del match trova la forza per effettuare il ribaltone imprevedibile piazzando un parziale di 14-3 che regala il primo successo della seconda fase ai sabini dopo dieci sconfitte.Oltre ad un superlativo Granato, da evidenziare le prove di Rinaldi e Blasi, tra i protagonisti della rimonta.



Npc Willie Bk Rieti : Brandi, Colantoni 10, Annibaldi, Festuccia 3, De Angelis 2, Granato 38, Blasi 11, Buccioni, Berrettoni 7, Cocco ne, Rinaldi 16. All. Berrettoni



ALTRI RISULTATI

Ciampino- Gaeta 88-79

Frosinone- Albano 83-69

Veroli- Pass 85-82

Stelle- Fortitudo 83-68



CLASSIFICA

Fortitudo 34

Albano, Stelle 30

Pass 26

Veroli, Frosinone 22

Ciampino 20

Cinecittà 18

Bracciano 14

Gaeta, Vigna 12

Npc 8

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:18



