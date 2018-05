di Juri De Santis

RIETI - Ultima giornata della seconda fase e ultima sfida per la Npc Willie che domenica (ore 18:30) affronterà in trasferta la Serapo Gaeta.



La Npc arriva alla gara con un buon morale grazie alla prima vittoria, in una seconda fase fatta più di bassi che di alti, centrata nella giornata precedente contro Vigna Pia per 94-93.



Una partita questa nella quale i reatini, che comunque non hanno più nulla da chiedere al campionato, cercheranno di riscattarsi dalla sconfitta subita all'andata per 84 a 80 e di chiudere a testa alta il campionato cercando la prima vittoria in trasferta di questa fase che li ha visti spesso giocare sottotono specialmente fuori dalle mure amiche.

Il coach reatino Angelucci si affiderà come al solito alle prestazioni degli esperti Granato e Colantoni e dei giovani Blasi e Rinaldi.



La Npc troverà una Gaeta, penultima con dodici punti, che anche dal canto suo non ha più nulla da chiedere al campionato ma che proverá sicuramente a chiudere nel migliore dei modi tra le mura amiche.



ALTRE GARE

Fortitudo- Frosinone

Ciampino- Bracciano

Vigna- Veroli

Pass- Cinecittà

Albano- Stelle



CLASSIFICA

Fortitudo 34

Albano, Stelle 30

Pass 28

Veroli, Frosinone 22

Cinecittà, Ciampino 20

Bracciano 14

Vigna, Gaeta 12

Npc 8

Venerd├Č 4 Maggio 2018



