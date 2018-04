di Juri De Santis

RIETI - Altro turno complicato per la serie C Silver della Npc Willie Basket Rieti, che domani farà visita alle Stelle Marine.



Contro i romani, terzi in classifica con ventisei punti frutto di sei vittorie e due sconfitte, sarà l'ennesima prova dura per per gli uomini di coach Angelucci, i quali arrivano al match dopo la sconfitta sul campo della Pass.



Per la Npc che si trova ultima in graduatoria con sei punti, un incontro sicuramente proibitivo anche se nell'ultima gara i reatini hanno lottato fino all'ultimo contro la quotata Pass.



Difesa forte ed estrema precisione in attacco potrebbe fare la differenza per gli ospiti che sono ancora a caccia della prima vittoria nella seconda fase che risolleverebbe il morale di Granato e compagni.



Le Stelle Marine arrivano al match con i favori del pronostico e tenteranno di mantenere vicino il secondo posto dell' Albano distante solo due punti.



ALTRE GARE

Fortitudo- Bracciano

Veroli- Gaeta

Ciampino- Frosinone

Cinecittà- Vigna

Albano- Pass



CLASSIFICA

Fortitudo 32

Albano 28

Stelle 26

Pass 24

Ciampino, Veroli, Frosinone 16

Cinecittà, Bracciano 14

Gaeta, Vigna Pia 12

Npc 6

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:55



