RIETI - Caduta libera per la serie C della Npc Willie che perde in trasferta contro le Stelle Marine per 79-57 ed incassa la nona sconfitta della seconda fase.



Partita sostanzialmente sempre in pieno controllo per i lidensi che hanno chiuso la contesa nella prima metà di gara con un perentorio 38-21, grazie ai molti tiri aperti concessi dalla difesa ospite ed gli extra possessi frutto della lotta sotto i tabelloni.



Nella ripresa la squadra di coach Angelucci, che sta facendo giocare un po' tutti i ragazzi del settore giovanile in queste ultime giornate di campionato gioca comunque un buon terzo quarto riuscendo anche ad aggiudicarsi il parziale, ma senza mai rientrare in partita, la vittoria va alla squadra ai padroni di casa.



Per Rieti ennesima sconfitta della seconda fase, i reatini nelle ultime tre giornate proveranno a regalarsi una gioia.



Npc Willie Bk Rieti : Brandi 3, Annibaldi 2, Festuccia 10, De Angelis ne, Granato 12, Auletta 12, Rinaldi 11, Blasi 1, Buccioni 4, Cocco 2. All. Angelucci



ALTRI RISULTATI

Fortitudo- Bracciano 89-44

Veroli- Gaeta 80-67

Ciampino- Frosinone 61-67

Cinecittà- Vigna 84-62

Albano- Pass 70-87



CLASSIFICA

Fortitudo 34

Stelle Marine, Albano 28

Pass 26

Veroli, Frosinone 18

Cinecittà, Ciampino 16

Bracciano 14

Gaeta, Vigna 12

Npc 6

Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:10



