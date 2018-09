di Lorenzo Santilli

RIETI - Primo impegno ufficiale per la Npc Willie, che giovedì 20 settembre alle 20.45 debutterà in casa della compagine romana del Borgo Don Bosco. Alla competizione al via oggi con il primo turno preliminare, partecipano le squadre laziali di C Silver e di serie D, i reatini entrano di scena nel secondo turno in virtù dei buoni risultati ottenuti lo scorso campionato.



La formula della Coppa Lazio, dove il debutto per la Willie era previsto inizialmente il 22 settembre, la gara è stata anticipata a giovedì perchè nel weekend a Rieti c'è l'Aria Sport Trofeo Città di Rieti, prevede una sola partita ad eliminazione diretta, chi vince accede ai quarti di finale il 29 e 30 settembre, le vincitrici si affronteranno il 6 e il 7 ottobre per le Final Four in campo neutro, una settimana prima dell'avvio dei campionati.



Per il debutto coach De Ambrosi non potrà contare su tutti i suoi giocatori, infatti per motivi di lavoro saranno assenti alcuni dei pezzi forti della squadra, ma avrà a disposizione parecchi under, che faranno parte del gruppo della serie C.



Il roster che affronterà la stagione sarà composto dai senior Francesco Festuccia, Fabio Petrucci, Andrea Colantoni, Lorenzo Carosi, Emanuele De Angelis e Andrea Buccioni, poi ci saranno i giovani Paolo Annibaldi, Leonardo Berrettoni, Francesco Brandi e Manuel Cocco, poi i classe 2001, Gianmarco Emiliani, Andrea Finco, Leonardo Ciani e Lorenzo Fornara, tutti a disposizione del coach Gianluca De Ambrosi, il suo vice Pierpaolo Berrettoni, mentre i dirigenti saranno Samuele Annibaldi e Marco Marzioli.

