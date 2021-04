Sarà Agrigento di capitan Chiarastella l'avversaria del Real Sebastiani nella semifinale di Coppa Italia

RIETI - Sarà la Fortitudo Agrigento l’avversaria del Real Sebastiani Rieti nella semifinale di domani, sabato 3 aprile (ore 15,15, PalaSport Cervia). La formazione agrigentina ha superato 64-69 Cividale del Friuli, staccando così il pass per il secondo atto della manifestazione. Dopo il 64-73 inflitto a domicilio ai padroni di casa di Rimini al termine di una bella prova da parte del team di Righetti, sulla strada della Bricofer Rieti c’è un altro avversario di spessore.

C'è esperienza nel roster agrigentino, trascinata nel quarto di finale da capitan Chiarastella (14 punti e 23 di valutazione) e dal giovane Veronesi, tra i migliori nel sfida contro i friuliani. Il regista Grande e i veterani Saccaggi e Rotondo, gli altri elementi di spicco dei siciliani.



C’è dunque l’ostacolo Agrigento per la compagine di patron Pietropaoli, che domani raggiungerà la squadra in Romagna per assistere da vicino alla sfida che da l’accesso alla finalissima del 4 aprile. In programma domani (ore 12,30, Cervia) l’altra semifinale Livorno-Piacenza.



Ultimo aggiornamento: 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA