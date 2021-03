Il Real Sebastiani punta a chiudere in bellezza la prima fase sul campo di Salerno. Ma si pensa già al Taranto

RIETI - Una formalità attende il Real Sebastiani Rieti, autentica dominatrice del girone D1 e con in mano già il pass per le Final Eight di Coppa Italia, torna in trasferta sul campo della Virtus Arechi Salerno (ore 18). Ultimo impegno di regular season per gli uomini di Righetti, che nonostante la certezza del primo posto, vanno a caccia del tredicesimo successo stagionale: consapevoli del fatto che con l'inizio della seconda fase (21 marzo), ogni formazione erediterà i punti conquistati nelle 14 giornate di stagione regolare. Il coach non ha ancora sciolto le riserve sull'impiego dell'ultimo arrivato Nicolò Basile: già disponibile, la sfida di Salerno potrebbe essere l'occasione giusta per l'inserimento della play-guardia pugliese.

All'andata i reatini si affermarono 86-73. Il pivot Paolo Paci presenta così l'ultimo appuntamento della prima parte di stagione regolare:«Arriviamo a questa gara preparati e con un uomo in più. Ci siamo allenati bene in settimana e siamo carichi, come sempre. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e lavoriamo per quello - spiega il lungo piemontese - Fisicamente sto meglio. Purtroppo era da marzo 2020 che, causa covid, non scendevo in campo. Devo migliorare l’approccio con il canestro, ma piano piano la fiducia aumenterà e i miei compagni mi stanno aiutando molto in tal senso. Proprio per questo a Nicolò voglio dire di stare tranquillo, perché siamo un grande gruppo che si aiuta a vicenda».

Poi uno sguardo al futuro con un commento sulle squadre del gironcino D2:«Li conosciamo. Dall’altra parte c’è Taranto che è un’ottima squadra, ma non è l’unica. Noi sicuramente dobbiamo mettere in campo i nostri valori e fare il nostro gioco, poi pensare all’avversario che avremo davanti. Se ci compattiamo e giochiamo come nelle ultime partite non ci deve far paura nessuno».

Così in campo

Virtus Arechi Salerno: 0 Tortù, 3 Gallo, 4 De Fabritiis, 8 Rezzano, 9 Cardillo, 10 Mennella, 11 Rossi, 18 Valentini, 22 Maggio, 23 Di Donato. All. Parrillo

Real Sebastiani Rieti: 0 Basile, 1 Di Pizzo, 3 Di Battista, 8 Drigo, 11 Loschi, 15 Paci, 17 Cena, 21 Provenzani, 25 Ndoja, 26 Traini, 47 Diomede. All. Righetti

Arbitri: Lillo (Br) e Nonna (Ba)

Le altre gare

Cassino - Avellino

Formia - Pozzuoli

Luiss Roma - Sant'Antimo 11/3

Classifica

Rieti 24

Salerno 16

Luiss, Cassino e Sant'Antimo 12

Formia 10

Pozzuoli 8

Avellino 4

