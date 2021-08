Real Sebastiani, subito big match in casa con Rimini. La Npc debutta sul campo della Luiss

Giovedì 12 Agosto 2021, 12:12

RIETI - Resa nota la prima giornata (3 ottobre) del campionato di serie B girone C, raggruppamento dove sono state inserite le due formazioni reatine, Npc e Real Sebastiani. Big match al debutto per il Real, che al PalaSojourner verrà subito messo alla prova da Rimini, l'altra grande favorita del girone C. Derby laziale invece per la Npc, attesa alla prima uscita dalla trasferta sul campo della Luiss Roma. E' attesa nella giornata di domani la pubblicazione del resto del calendario da parte della Lega Nazionale Pallacanestro: attesa per le date del derby.

Le altre gare

Teramo - Ozzano

Senigallia - Roseto

Faenza - Ancona

Giulianova - Civitanova

Montegranaro - Jesi

Imola - Cesena