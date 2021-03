Il Real Sebastiani pronto per il riscatto a Catanzaro. Righetti: «Ora dovremo vincerle tutte»

RIETI - A 72 ore dalla sconfitta interna contro Taranto, che è costata la vetta della classifica, torna in campo il Real Sebastiani Rieti: al PalaGiovine di Catanzaro (ore 20.30) c'è la sfida ai padroni di casa della Mastria Sport Academy (8). Terzultima in classifica e con appena 4 vittorie, la giovane formazione calabrese è reduce dal colpo esterno sul campo di Avellino (68-76) ed è tornata sul mercato con l'innesto del lungo Brunetti, arrivato proprio dalla Scandone. E' alle prese con un vero tour de force il team di Righetti, che dopo l'impegnativa trasferta di Catanzaro, domenica sono attesi dal confronto con Reggio Calabria (ore 18 a Valmontone), prima della Coppa Italia (2-4 aprile a Rimini e Cervia).

Il coach

«Tornando in campo così presto, abbiamo già modo di distogliere il pensiero sulla sconfitta di domenica - afferma il coach Alex Righetti - Giocando così frequentemente abbiamo la possibilità di cancellare la sconfitta subita contro Taranto, cercando di mettere la testa avanti e voltare subito pagina. Abbiamo uno scontro diretto sfavorevole, però ci sono ancora tante partite, noi dovremmo essere bravi a vincerle tutte, ma il percorso è ancora lungo. Iniziamo la fase calda e anche più bella della stagione, dovremo farci trovare pronti a livello mentale e soprattutto fisico, però una sconfitta non deve distrarci dal percorso che abbiamo intenzione di fare. Capita di perdere, non siamo soddisfatti, però non deve essere una sconfitta a farci perdere la via della strada che vogliamo seguire».

Così in campo

Mastria Sport Academy Catanzaro: 0 Cucco, 1 Brugnano, 4 Zimonijc, 6 Battaglia, 7 Smorto, 8 Miljanic, 9 Procopio, 10 Moretti, 12 Morciano, 14 Tchintcharauli, 32 Brunetti. All. Tunno.

Real Sebastiani Rieti: 0 Basile, 1 Di Pizzo, 8 Drigo, 11 Loschi, 14 Visentin, 15 Paci, 17 Cena, 21 Provenzani, 25 Ndoja, 26 Traini. All. Righetti.

Arbitri: Correale (Av) e Morra (Na).

Le altre gare

Monopoli - Luiss rinviata

Nardò - Cassino

Molfetta - Sant'Antimo

Reggio Calabria - Avellino

Ruvo Di Puglia - Pozzuoli

Bisceglie - Salerno

Taranto - Formia

Classifica

Taranto 28

Rieti 26

Nardò 22

Bisceglie, Salerno e Ruvo Di Puglia 18

Sant'Antimo e Cassino 14

Luiss, Molfetta e Formia 12

Pozzuoli 10

Reggio Calabria e Catanzaro 8

Monopoli 6

Avellino 4

