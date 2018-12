COSI' IN CAMPO

RIETI - Dopo la sconfitta all'overtime contro l'Eurobasket, la Zeus vuole riprendere il ciclo vincente di gare interne al PalaSojourner, a far visita alla compagine di coach Rossi, la Givova Scafati, a caccia di conferme.Classifica alla mano, i favori del pronostico sarebbero tutti per i padroni di casa, ma la formazione campana, vale tutt'altro che la dodicesima posizione in graduatoria occupata in questo momento, forti di uno dei migliori marcatori del campionato e di un gruppo di validi giocatori italiani.La Givova è stata infatti costruita per lottare nelle prime posizioni, ma il rendimento di alcuni giocatori al di sotto delle aspettative e il polverone alzato nella prima parte di campionato, con le accuse di doping a coach Calvani, agli atleti Romeo e Sgobba, e al medico del team campano, hanno portato alle dimissioni del coach romano. A prendere il suo posto, un idolo del popolo reatino, Lino Lardo, che alla guida della Nsb, vanta una Coppa Italia nel 2007, una promozione nel massimo campionato nell'aprile dello stesso anno, e due grandi annate in Serie A, concluse con l'indimenticabile salvezza sul campo di Udine.Il coach ligure, alla prima d'avversario nella sua Rieti, dopo quattro ko consecutivi, proprio domenica scorsa ha ritrovato il successo, battendo al PalaMangano la NoviPiù Casale, 101-89, con i campani guidati da un Thomas fenomenale, 35 punti a referto, e da Goodwin, che oltre a garantire rimbalzi e fisicità in area, nell'ultimo periodo sta trovando fiducia in attacco.La stella della squadra è Aaron Thomas, grazie ai suoi 21.9 punti di media, che lo fanno uno dei migliori marcatori dell'intera categoria, coadiuvato da un gruppo di italiani di talento come Rossato, Contento e Romeo. In forte dubbio la presenza dell'ex di turno, Claudio Tommasini, sarà del match l'ultimo arrivato Solazzi, che insieme all'ala piccola Tavernari, sono arrivati a rinforzare la formazione scafatese.Sotto canestro Gigli e compagni dovranno prestare attenzione, nel settore lunghi oltre all'americano Goodwin, c'è il capitano Marco Ammannato, giocatore di lungo corso in serie A2 e l'ex Biella, Sgobba. In casa Zeus c'è da fare i conti con l'assenza di Toscano, che sarebbe stato utile alla causa e sui cui coach Rossi dovrà farne a meno per un mese.Importante come sempre sarà l'apporto del tifo reatino, in un match che nel corso degli anni ha sempre regalato spettacolo sugli spalti, con omaggi e applausi tra le due tifoserie gemellate da diversi anni.Coach Rossi nella conferenza stampa di presentazione del match: «Proveremo a chiudere l'anno davanti al nostro pubblico nel migliore dei modi, visto che si tratta dell'ultimo impegno davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo una squadra che domenica ha vinto una partita difficile con Casale, è anche vero che prima di questa gara non hanno attraversato un periodo bellissimo. Scafati è una squadra che ha un talento diffuso in molti dei suoi giocatori, con tanta qualità ed esperienza. Inoltre è allenata da uno dei migliori allenatori della categoria, noi dobbiamo ripartire dalle cose buone che abbiamo fatto con l'Eurobasket e cercare di correggere i piccoli errori che ci sono costati una vittoria che sarebbe stata importante. Vorrei vedere una squadra molto affamata, con un grande desiderio di tornare alla vittoria subito».Lino Lardo invece afferma: «La vittoria di domenica scorsa ci ha dati fiducia, ma siamo consapevoli di non aver fatto nulla, abbiamo i piedi saldi a terra, perché dobbiamo recuperare ancora parecchie posizioni in classifica. Ma i due punti conquistati ci hanno aiutato ad allenarci bene nel corso della settimana, per affrontare al meglio una squadra tosta come Rieti. Partita come sorpresa stagionale, la compagine laziale ha conquistato vittorie importanti, ha gran carattere, si sta confermando su ottimi livelli ed in casa ha una marcia in più. Noi andiamo a Rieti anche con Solazzi, ragazzo dotato di buona fisicità, che può darci una mano nel reparto piccoli».Gabriele Romeo, playmaker Givova Scafati: «Siamo reduci da una vittoria di cuore, che ci ha regalato due punti importanti, ossigeno e fiducia. Ora andiamo su un campo caldissimo, per affrontare una squadra che sta attraversando un buon momento, e scenderemo in campo determinati a fare risultato. Rieti dispone di un ottimo americano come Jones ed un gruppo di italiani coeso, quadrato, che lavora bene e con intensità in difesa, che in casa è solito vendere cara la pelle. Contiamo sull’apporto dei nostri tifosi, soprattutto in partite così impegnative ».: 5 Tomasini, 6 Casini, 8 Moretti, 11 Conti, 12 Gigli, 13 Adegboye, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini. All. Rossi.: 1 Tommasini, 2 Goodwin, 3 Zaccaro, 9 Romeo, 10 Contento, 12 Ammannato, 18 Rossato, 22 Solazzi, 25 Thomas, 33 Sgobba. All. Lardo: Masi (Fi), Perocco (Tv), Puccini (Pe).Novipiù Casale Monferrato - Leonis RomaVirtus Roma - Remer Blu Basket Treviglio2B Control Trapani - M Rinnovabili AgrigentoBertram Tortona - Benfapp Capo d'OrlandoON Sharing Mens Sana Siena - Bergamo BasketBenacquista Assicurazioni Latina - Edilnol Pallacanestro BiellaBPC Virtus Cassino - Axpo LegnanoVirtus Roma 18Bergamo 16Novipiù Casale Monferrato 14Leonis Roma 14M Rinnovabili Agrigento 14Zeus Energy Group Rieti 14Benfapp Capo d'Orlando 14Benacquista Assicurazioni Latina 14Edilnol Pallacanestro Biella 14Remer Blu Basket Treviglio 12ON Sharing Mens Sana Siena 112B Control Trapani 10Givova Scafati 10Bertram Tortona 8Axpo Legnano 4BPC Virtus Cassino 2