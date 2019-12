CLASSIFICA

RIETI - Il campionato di serie A2 più equilibrato degli ultimi anni, sorprende ancora tutti: si archivia infatti una XV giornata (la seconda di ritorno) ricca di colpi di scena, che cambiano nuovamente volto alla classifica del girone Ovest. Biella perde ad Agrigento ma mantiene la vetta, 84 a 68 il finale in Sicilia: netto successo dei padroni di casa, +21 al termine del terzo quarto e guidata dalla coppia James - Easley, 21 e 20 punti.Agrigento raggiunge così al secondo posto Casale, che sabato ha superato l'Ebk Roma dopo un tempo supplementare, 85-89 il punteggio finale. Gli ospiti avanti nel primo tempo, subiscono la rimonta dell'Ebk, costretta ad arrendersi solo all'overtime: Roberts ne infila 27, decisivo anche capitan Martinoni con una doppia doppia, mentre tra le file dei romani ottimo impatto di Veideman ed Amici, bene anche Taylor.Il match del PalaSojourner tra Npc Rieti e Bcc Treviglio, va ai padroni di casa, che crescono nella ripresa e battono i lombardi 70 a 63. Passera e Pastore guidano Rieti al successo, decisiva anche la grande prova difensiva del giovane Filoni, lombardi che restano comunque in terza posizione.Colpo di scena al PalaAsti di Torino: l'Orlandina al completo sorprende tutti e batte la Reale Mutua, 81 a 85 il punteggio finale. Gli ospiti guidati da Laganà e Kinsey, 18 e 16 punti, hanno la meglio contro Torino, alla quale non basta la grande prova di Diop (24 pt e 15 rimbalzi).L'altro grande risultato a sorpresa della XV giornata è la vittoria interna di Bergamo, che rompe la striscia negativa di 11 sconfitte e batte Tortona, 89-65 il punteggio del PalaAgnelli. La squadra di Calvani torna così a sperare nella salvezza, grazie anche alla reazione degli stranieri: Carroll, autore di 27 punti e 10 rimbalzi, mentre Lautir-Ogunleye chiude con 20 punti.Napoli espugna il campo di Latina, 82 a 62 e mette in crisi il team di Gramenzi, che intatto ingaggia Mike Moore, in uscita dalla Virtus. Polemiche sull'arbitraggio da parte dei pontini, che cade sotto i colpi di Guarino e Roderick, entrambi autori di 14 punti. Latina con questo passo falso esce dalla zona playoff e incassa il quinto ko consecutivo, mentre Napoli dopo la vittoria sulla Npc, trova un altro successo.Al PalaIlio di Trapani, vittoria allo scadere della 2B Control contro Scafati, 89-88 il finale. Fa tutto LaMarshall Corbett, monumentale con 35 punti, a 12 secondi dal termine con una penetrazione realizza il sorpasso granata. Scafati ha l'opportunità di vincere con Frazier, che stavolta fallisce il tiro del sorpasso.Biella 22Agrigento 20Casale 20Treviglio 18Torino 18Rieti 16Tortona 16Napoli 14Scafati 14Latina 14Trapani 14Orlandina 10Ebk Roma 8Bergamo 6