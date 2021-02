La Kienergia cerca il bis contro Ferrara ma tre giocatori non al top, le aspettative di Rossi e Filoni

RIETI - Vincere per spiccare il volo e tornare a ridosso dei piani alti: è la missione di Stefanelli e compagni attesi oggi dall’esame Ferrara (PalaSojourner, ore 18). La partita della continuità per la compagine di Rossi, il match che servirà a decifrare le reali intenzioni della Kienergia Rieti, reduce da tre successi nelle ultime quattro uscite. Umori e sensazioni opposte sul fronte Top Secret: gli estensi nell’anticipo del settimo turno sono crollati col fanalino di coda Stella Azzurra, delusione e voglia di riscatto che si accumulano alle sconfitte rimediate nei turni precedenti contro Forlì e ancor prima Napoli.

Un dato che non può far certo star tranquillo coach Rossi: Ferrara nella prima parte di stagione ha fatto registrare un rendimento da prime della classe. All’andata si imposero gli emiliani 84-75, ma era un’altra Npc: priva di Tommasini e in piena crisi di risultati Rieti soffrì per tutto l’arco del match la profondità del team di Speka, restando però in partita. La coppia americana Hasbrouck-Pacher, ma anche il solido gruppo di italiani con Panni, Vencato, Balbassare e Fantoni fanno di Ferrara un avversario temibile e ricco d'insedie, brava a sfruttare anche il contributo degli energici under Dellosto, Filoni e Zampini. In casa Kienergia non dovrebbero destare preoccupazioni gli acciachi riscontrati in settimana da Amici, Tommasini e Pepper, quest'ultimo per la prima volta alle prese con dei guai fisici in questa stagione. Sfide speciali per Alessandro Amici, Ferrara è stata il suo trampolino di lancio nel campionato 2014/2015, e per Niccolò Filoni, che in maglia Npc ha debuttato in serie A2 la scorsa stagione.

Le aspettative

Alessandro Rossi, coach della Npc:«Il momento della squadra è sicuramente buono – dice coach Rossi – soprattutto dal punto di vista mentale. C’è qualche acciacco, è vero, ma non si tratta di cose troppo preoccupanti. Dobbiamo pensare una gara alla volta ma è chiaro che questo è un momento importante. Dobbiamo andare in campo determinati, coscienti che ci dobbiamo giocare tutto contro Ferrara. Poi affronteremo altre due partite in pochi giorni, che ci potrebbero dire molto sul nostro campionato e sul nostro futuro. Ferrara è una delle migliori squadre del torneo, soprattutto per quel che ha fatto nei primi due mesi. Sicuramente ha accusato un po’ le tante gare ravvicinate ed è in un momento di lieve calo. Arriveranno a Rieti con il dente avvelenato, anche perché è una squadra di carattere e di grande esperienza con giocatori come Baldassarre e Fantoni che conoscono benissimo il campionato. Dovremo essere attenti su tutto – conclude il tecnico – magari può sembrare scontato, ma è così. Ferrara è una squadra che può segnare con tutti. Ai ragazzi ho detto che, rispetto a domenica, dobbiamo alzare l’asticella da un punto di vista mentale e restare concentrati in tutte le situazioni».

Niccolò Filoni, esterno della Kleb Ferrara: «A Rieti per noi sarà una gara difficile, dovremo scendere in campo con il coltello fra i denti, ritornare in campo così presto è per noi una buonissima opportunità: possiamo rifarci. A livello personale sarà molto importante ritornare al PalaSojourner, non vedo l’ora che arrivi domani pomeriggio. Rivedrò ex compagni dell’anno passato, come Stefanelli, sta giocando al massimo delle proprie forze e sta facendo bene. La chiave di volta? Difesa e un approccio completamente differente da quello avuto sul campo della Stella Azzurra Roma, dovremo riscattarci, quindi, lo ripeto, andremo a Rieti con il coltello fra i denti, siamo convinti che possiamo fare davvero molto bene».

Così in campo

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 19 Amici, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 98 Frizzarin. All. Rossi.

Top Secret Ferrara: 2 Pacher, 3 Vencato, 8 Fantoni, 9 Dellosto, 11 Baldassarre, 14 Ugolini, 18 Zampini, 21 Panni, 41 Hasbrouck, 75 Filoni. All. Leka.

Arbitri: Ursi (Li), Raimondi (Rg), Centonza (Ap).

Le altre gare

Ebk Roma - Cento 81 - 75

Latina - Napoli 59 - 69

Forlì - Ravenna

Chieti - Scafati

Pistoia - San Severo 3/03

Classifica

Classifica: Forlì 24 (13 giocate) e Napoli 24 (15);

Scafati 18 (12) e Ferrara 18 (15);

Ebk Roma 16 (14);

Pistoia 14 (14);

Cento 12 (13) e Rieti 12 (14);

Chieti 10 (13);

Ravenna 8 (11) e Latina 8 (14);

San Severo 6 (12);

Stella Azzurra Roma 4 (14).

