RIETI - Al termine della VII di ritorno in serie A2 Ovest, cambia l'ordine della classifica: Casale perde il derby contro Tortona, ne approfitta Torino, che vince a Bergamo e vola al comando in solitaria. La formazione di Cavina soffre, ma riesce ugualmente a sbancare il PalaAgnelli, 95-98 il finale. Prova d'orgoglio dei padroni di casa, che devono però cedere di fronte alle giocate degli assi della Reale Mutua: Marks e Alibegovic, 22 e 20 punti, ottima anche la prova di Diop, 19 punti e 12 rimbalzi.Ora al secondo posto, appaiate a quota 26 punti ci sono Agrigento e Casale: il team di Cagnardi espugna Latina, con il punteggio di 93-87. Per Agrigento Pepe è inarrestabile e con 32 punti è il grande protagonista di serata, con 17 punti nell'ultimo quarto e un 6/7 dalla lunga distanza micidiale. Cade anche Casale, la Bertram si aggiudica il derby 74-70. I padroni di casa partono forte, ma non si è fatta attendere la reazione di Casale, che tiene testa alla formazione bianconera fino all'ultima sirena. Decisivo Grazulis, 20 punti, buon debutto per Sanders e Severini, entrambi autori di 13 punti.Altro ko esterno per Biella, che incassa la quinta sconfitta nelle ultime sei giornate, festeggia invece nuovamente Trapani. Al PalaIlio termina 73-69, i siciliani trionfano nel finale ai tiri liberi, dopo il tentativo di sorpasso da parte di Saccaggi, fallito. Il derby laziale tra Ebk Roma e Npc Rieti, va al team di Maffezzoli, 69-67 il punteggio. Taylor Jr. domina, Amici affonda Rieti a 13'' dalla sirena, dopo che gli ospiti avevano avuto l'occasione anche di chiudere il match. Vano il tentativo di sorpasso dei reatini a 2'' dal termine, la palla capita tra le mani di Vildera, che tenta disperatamente il tiro della preghiera.Trionfa anche Scafati, che grazie ad un super Stephens sbanca Capo D'Orlando: 72-78 il finale del PalaFantozzi. L'americano di Scafati chiude con 27 punti e 11 rimbalzi, per l'Orlandina positiva la prestazione di Elmore. Treviglio torna al successo e batte Napoli 73-58. La Bcc cala una grande prova difensiva e scappa immediatamente in avvio, tornando così alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Male Napoli, soffre per tutta la gara e chiude con un dannoso 2/19 dall'arco.Torino 28Agrigento e Casale 26Biella 24Tortona, Trapani, Rieti e Scafati 22Treviglio 20Napoli e Latina 18Ebk e Orlandina 12Bergamo 8