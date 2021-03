Latina sconfitta in casa resta dietro la Kienergia in vista dello scontro diretto, in vetta vincono Forlì e Scafati

RIETI - Due giorni di recuperi nel girone Rosso di serie A2. Nel match valido per la II d'andata, Forlì in trasferta a Veroli, ha battuto la Stella Azzurra Roma 71-86. Con questo successo Forlì resta in vetta e ringrazia Roderick: sfiora la tripla doppia, chiudendo con 18 punti, 10 assist, 9 rimbalzi e un 27 di valutazione finale. Due invece i recuperi per la V d'andata: Scafati, l'altra capolista, in casa supera Ferrara 86-83, che nonostante i postumi del Covid se la gioca fino alla fine, sfiorando l'impresa. Nel derby laziale tra Latina ed Atlante Roma, vincono gli ospiti 69-78. La Npc resta così a +2 sulla formazione pontina, in vista dello scontro diretto per la salvezza del 31 marzo, dal quale passerà una buona fetta di stagione per le due laziali.

Classifica

Forlì 36 (giocate 22)

Scafati 36 (23)

Napoli 34 (22)

Ebk Roma 28 (23)

Cento 20 (20)

Ferrara 18 (18)

Ravenna e Pistoia 18 (21)

Chieti 16 (18)

Rieti 14 (19)

Latina 12 (19)

San Severo 8 (20)

Stella Azzurra Roma 6 (18)

