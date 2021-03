Kienergia ancora ferma guarda con attenzione alla sfida Pistoia-Ravenna. Spicca il derby Napoli-Scafati

RIETI - Ventitreesima giornata (decima di ritorno) nel girone Rosso di serie A2. Ben tre le gare rinviate: a causa Covid slittano a data da destinarsi le sfide tra Cento-Rieti e Ferrara-Chieti. Si giocherà l’8 aprile invece il match tra San Severo e Forlì. In campo alle 18 tutte le altre: riflettori accesi sul derby campano d’alta classifica tra Napoli e Scafati. Al PalaCarrara sfida chiave anche per le sorti della classifica della Npc con la sfida tra Pistoia e Ravenna. Torna in campo anche Latina dopo un mese senza impegni ufficiali, di scena in trasferta sul parquet della Stella Azzurra Roma. Sarà l’Eurobasket Roma ad osservare il turno di riposo.

Classifica

Forlì 32 (19 gare giocate)

Scafati 30 (19)

Napoli 30 (20)

Ebk Roma 24 (20)

Ferrara 18 (15)

Pistoia 18 (19)

Cento 18 (19)

Chieti 16 (18)

Ravenna 14 (18)

Rieti 14 (18)

Latina 8 (15)

San Severo 8 (18)

Stella Azzurra Roma 4 (16)

