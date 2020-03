Orlandina Basket* (14) - Edilnol Biella* (28) 45% - 55%

(sabato 7 ore 21.00, and. 74-88)

2B Control Trapani (28) - Reale Mutua Torino (36) 45% - 55%

(domenica 8 ore 18.00, and. 73-96)

Novipiù Casale Monferrato (32) - Zeus Npc Rieti (28) 55% - 45%

(domenica 8 ore 18.00, and. 58-82)

Gevi Napoli (26) - Ebk Roma* (14) 75% - 25%

(domenica 8 ore 18.00, and. 82-85)

Givova Scafati* (22) - Benacquista Latina (20) 55% - 45%

(domenica 8 ore 18.00, and. 77-76)

Bertram Tortona (26) - M Rinnovabili Agrigento (32) 45% - 55%

(lunedì 9 ore 19.00, and. 63-74)

Bcc Treviglio* (28) - Bergamo Basket* (10) 65% - 35%

(lunedì 9 ore 21.00, and. 82-64)

RIETI - Sarà il primo turno di un periodo lungo e anomalo, quello che partirà domani con l’anticipo fra Orlandina e Biella, ma anche se con i palazzetti vuoti il basket proverà a ripartire. A partire da domani, fino a lunedì, il regolare svolgimento del XIII turno, mentre in settimana l’assetto della stagione regolare sarà più chiaro con i recupero della XII giornata. Tra le sfide più importanti: Rieti va a Casale, Tortona ospita Agrigento, mentre la capolista già certa del primo posto finale sfida Trapani, a caccia del riscatto.È il match che aprirà il XIII turno e Orlandina-Biella vale molto per il futuro delle due compagini. Entrambe attese dai recuperi della XII giornata, siciliani a Bergamo per la salvezza ed Edilnol in casa con Scafati, cercano i due punti: i padroni di casa proveranno a staccare l'Ebk, mentre Biella proverà a difendere il quarto posto.La Reale Mutua Torino, già certa del primo posto finale nella regular season, sfida Trapani che va alla ricerca del miglior posizionamento possibile. Prima dello stop per la squadra di Parente due sconfitte consecutive, una in casa contro Bergamo e l'altra rimediata a Rieti, mentre per Torino è arrivato il successo su Casale che ha consolidato il primato degli uomini di Cavina.All'andata la Zeus dominò con un successo netto e importante per il cammino della compagine di Rossi, che anche stavolta proverà a sorprendere i piemontesi. Attenzione però a Casale, la squadra di Ferrari ci tiene a chiudere in bellezza la stagione regolare e contro Rieti e pronta a non fare sconti.Un girone di ritorno sempre in crescendo per Napoli, poi lo stop di Agrigento e la pausa, ma a partire da domenica la Gevi non può più sbagliare. Di fronte un'Ebk in evidente difficoltà, che dopo la separazione con Maffezzoli, ha promosso Pilot per provare ad agguantare il miracolo salvezza.Scafati e Latina due grandi delusi dell'ultima fase di campionato, aspettano la fase ad orologio per il riscatto. Scafati ha aggiunto Warner, mentre a Latina è arrivato Gaines per provare a riaccendere l'entusiamo.Agrigento va a Tortona in difesa del secondo posto. Per i piemontesi, attualmente noni, va in scena la sfida a distanza con Napoli e al PalaOltrepò dovrà cercare di non fallire per sperare di chiudere ancora tra le prime otto.Con le porte chiuse il derby bergamasco perderà il suo fascino, per due formazioni attese da un vero tour de force a partire dalla prossima settimana. Treviglio in queste ultime due giornate si giocherà un posto tra le prime quattro, mentre Bergamo può ancora sperare di agganciare Roma e Capo D'Orlando.*una partita in meno