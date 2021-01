Kienergia scivola al nono posto e domenica troverà Pistoia battuta a Roma dall'Ebk: risultati XV giornata e classifica

RIETI - Scivola in nona posizione la Kienergia Rieti, spettatrice interessata del quindicesimo turno (seconda di ritorno), che si è svolto tra il pomeriggio e la prima serata di oggi, 27 gennaio.

Forlì nel più classico dei testacoda non dà scampo alla Stella Azzurra Roma: 90-77 il finale, Roderick è stellare con 21 punti e 31 di valutazione finale. La sfida d’alta classifica tra Napoli e Ferrara se l'aggiudicano i padroni di casa: 91-63, crollo degli emiliani. Colpo esterno di Scafati, che passa sul campo di Ravenna: 60-80 il punteggio finale, decisivo l’ex Thomas.

Si ferma a sei la striscia di Pistoia, prossima avversaria dei reatini, al PalaAvenali vincono i padroni di casa dell’Ebk Roma (92-86): Gallinat il migliore tra le file dei capitolini con 30 punti. In chiave salvezza gioie per Cento e Chieti: gli emiliani espugnano il PalaBianchini di Latina (64-74), Cotton è il match winner con 21 punti. Tutto facile anche per Chieti, che tra le mura amiche regola San Severo 82-65.

La classifica

Forlì 22 (12 giocate)

Napoli 20 (13)

Ferrara 18 (13)

Scafati 16 (11)

Ebk Roma 14 (12) e Pistoia 14 (13)

Cento 10 (11), Chieti 10 (12) e Rieti 10 (13)

Ravenna 8 (11)

San Severo 6 (11) e Latina 6 (12)

Stella Azzurra 2 (12)

© RIPRODUZIONE RISERVATA