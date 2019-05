Blu Remer Basket Treviglio-Tezenis Verona 77-85

RIETI - Sono scattati sabato i quarti di finale dei playoff di serie A2, con la sfida tra Capo d'Orlando e Biella, vinta dai siciliani. Negli altri campi: vittoria netta della De' Longhi Treviso sulla Zeus Npc, tra le mura amiche vince anche la Poderosa Montegranaro su Bergamo, mentre l'unico colpo esterno della giornata lo fa registrare la Tezenis Verona che supera la Remer al PalaFacchetti. Stasera si torna in campo in Sicilia, mentre è per domani l'appuntamento per le altre sfide di gara 2.Si porta 0-1 nella serie Verona, che questa volta non fallisce gara 1, mettendo subito le mani avanti nel match, grazie a una grande prova offensiva messa in atto da tutto il collettivo nel primo tempo. Ben 5 gli italiani in doppia cifra per la Tezenis, che al rientro riesce a contrastare gli attacchi della Remer, trascinata da Roberts (21 punti), solidissima nel secondo tempo, chiudendo la partita con due canestri consecutivi di Udom, a referto con 16 punti.Fa 4/4 l'Orlandina in questi playoff, che dopo aver chiuso la prima frazione sotto di sei lunghezze, inizia a imporre il proprio ritmo, grazie anche a uno scatenato Parks, che chiude gara 1 con 28 punti, in 30 minuti di impiego. Il resto lo fa Trinche, mentre coach Carrea dovrà ripartire dalle prestazioni positive di Sims e Harrell, per tentare di limitare il potenziale di una sempre più lanciatissima Capo D'Orlando. Già da stasera, Biella è chiamata al riscatto.Una partita di certo non bellissima, visto l'alto tasso tecnico in campo dei suoi protagonisti, in cui a spuntarla è un'efficace Montegranaro, artefice di un'ottima prova difensiva. Poderosa che vola così sul 1-0, contro una Bergamo orfana di uno dei suoi migliori interpreti, Brandon Taylor, faticando così e non poco in attacco, mentre dall'altra parte gli uomini di Pancotto, pur non trovando mai continuità in attacco dall'arco per tutta la gara, partono forte, andando già sul +15 a fine primo quarto. Nel corso della sfida, i padroni di casa controllano il vantaggio senza alcun problema. I migliori: Simmons per l'Extralight e Roderick per Bergamo.