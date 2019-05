De' Longhi Treviso-2B Control Trapani 98-68

Tezenis Verona-Novipiù Casale Monferrato 69-76

Remer Blu Basket Treviglio-Cimorosi Roseto 80-67

Benfapp Capo D'Orlando-OraSì Ravenna 100-83

G.S.A Udine-Edilnol Pallacanestro Biella 72-80

Bergamo-Pompea Mantova 92-93 dts

XL Extralight Montegranaro-Benacquista Assicurazioni Latina 74-78

Ultimo aggiornamento: 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è concluso ieri sera il programma di gara 2 dei playoff, tante sorprese, colpi esterni e vittorie schiaccianti nei diversi campi. Sono tre che conducono 2-0, oltre alla Zeus Npc ci sono la De' Longhi Treviso, ieri in scioltezza contro Trapani, e la Benfapp Capo D'Orlando, entrambe attese dalla prima fuori casa e sono pronte a chiudere i conti già dai prossimi impegni. Si riscatta la Remer, dopo il passo falso di gara 1, bene anche Biella a Udine, mentre i colpi di giornata li realizzano Casale e Latina, contre due delle più accredidate, Verona e Montegranaro. Cade al supplementare Bergamo, che in casa si arrende a Mantova, pareggiando così la serie. Domani può arrivare già il primo verdetto, con Capo D'Orlando attesa a Ravenna, mentre sarà una vera battaglia la sfida tra Biella e Udine. Venerdì in campo tutte le altre per gara 3.Senza storia gara 2, con la compagine di Menetti che rifila un sonoro +30 ai siciliani, volando così sul 2-0. Grande prova di Logan, che trascina i suoi al successo, mentre per Trapani positiva la prestazione di capitan Renzi. Venerdì si torna in campo, difficile per la 2B Control riaprire la serie con questa Treviso: Logan e compagni sono ormai spediti verso i quarti.Casale conferma gli ottimi segnali di gara 1 espugnando il campo della Tezenis: si va sull'1-1. Dopo la vittoria in misura di domenica scorsa, Verona cede ai piemontesi, spinti da Cesana e Denegri, insieme a Pinkins, autore di una doppia-doppia. La serie si sposta in Piemonte, dove venerdì si tornerà in campo, per un’altra sfida che si preannuncia calda ed equilibrata.La Remer pareggia i conti: dopo il passo falso di domenica, vince contro la Cimorosi, trascinata da un super Nikolic, a referto con 23 punti. Per Roseto niente da fare contro una Treviglio ben messa in campo dal coach Vertemati, che manda ben 5 uomini in doppia cifra. Da venerdì la serie si sposterà in Abruzzo: Akele e compagni sono pronti a sfruttare il fattore campo del PalaMaggenti.Tutto facile per Capo D'Orlando, che batte di nuovo Ravenna, volando così 2-0 e già domani può chiudere la serie in Romagna. La formazione di Sodini esprime alla perfezione il proprio potenziale offensivo, realizzando ben 36 punti già nel primo quarto. Per Ravenna da segnalare la grande prova di Smith, a referto con 31 punti. Domani si torna in campo al PaladeAndrè, dove i padroni di casa dovranno limitare al meglio la Benfapp per portare la serie a gara 4, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per chiudere i conti già a partire da gara 3.Biella, dopo aver sfiorato il successo al PalaCarnera sabato scorso, pareggia i conti, portando la serie sull'1-1. Sempre avanti gli uomini di Carrea, in grado di portarsi avanti anche di 15 lunghezze, per poi dare il colpo del ko grazie alle prodezze di Sims e dell'ex Antonutti e di una grande difesa dell'Edilnol. Da domani la serie si sposterà in Piemonte.Vittoria di Mantova nel derby lombardo: all’overtime la spuntano gli ospiti, che portano la serie in parità. Nonostante un’altra grande prova di Taylor, che si conferma ai livelli di domenica, ne piazza altri 33, gli Stings sorpassano i padroni di casa in volata, grazie alle prodezze di Veideman, regalando una gara spettacolare al pubblico del PalaAgnelli. Si preannuncia ricca di emozioni anche gara 3, si gioca venerdì alle 20.30 al Grana Padano Arena di Mantova.Colpo di Latina al PalaSavelli: dopo aver sfiorato il successo in gara 1, i pontini si riscattano e portano la serie sull'1-1. Una grande prova di Lawrence, che chiude con 25 punti e 7 rimbalzi, regala la gioia ai nerazzurri nel rush finale, beffardo in gara 1, contra una Poderosa in evidente difficoltà, che dovrà riordinare bene le idee per le sfide del PalaBianchini, nonostante abbia tutti i favori del pronostico.