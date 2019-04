De' Longhi Treviso-2B Control Trapani 71-59

Tezenis Verona-Novipiù Casale Monferrato 78-76

Remer Blu Basket Treviglio-Cimorosi Roseto 73-75 dts

Benfapp Capo D'Orlando-OraSì Ravenna 94-79

G.S.A Udine-Edilnol Pallacanestro Biella 81-72

Bergamo-Pompea Mantova 94-85

XL Extralight Montegranaro-Benacquista Assicurazioni Latina 81-79

RIETI - Al via i Playoff di serie A2, fattore campo inespugnabile in questo primo turno: l'unico colpo esterno è di Roseto, che batte la Remer ai supplementari. Nel tabellone della Zeus Npc vince la De' Longhi Treviso, sugli altri campi vittoria di misura di Verona al fotofinish contro Casale. Derby di playoff tra Bergamo e Mantova, la spuntano i padroni di casa grazie alla grande prestazione di Taylor, Montegranaro soffre ma vince in volata contro Latina. Sabato vittoria netta di Capo D'Orlando contro Ravenna, mentre Udine la spunta nel finale contro Biella. Stasera in programma: Capo D'Orlando-Ravenna e Udine-Biella, domani scendono in campo tutte le altre.Debutto positivo per Treviso, che al PalaVerde, davanti a 3800 sostenitori, batte Trapani e si porta 1-0 sulla serie. Veneti che tentano di chiudere la pratica in anticipo, toccando le 16 lunghezze di vantaggio al termine della prima metà di gioco. Al rientro arriva la reazione di Renzi e compagni, che accorciano lo svantaggio, ma nell'ultimo quarto arrivano prima i canestri di Lombardi e Logan, con Burnett( 20 punti) che chiude definitivamente il discorso e da appuntamento a domani per gara 2.Casale si candida ad essere una vera e propria mina vagante in questi playoff, sfiorando il colpo sul campo della Tezenis. Partono bene i padroni di casa, che sembrano avere il pallino del gioco per gran parte della gara, prima di subire il contraccolpo dei piemontesi nel finale di gara, che falliscono con Pinkins il canestro del sorpasso.Colpo esterno degli Sharks, che al supplementare sorpassano la Remer e si aggiudicano gara 1. Gara equilibrata, tra i due giovani roster, Treviglio paga l'assenza del suo capitano, Pecchia, mentre per Roseto giornata di grazia per Sherrod( 20 punti e 16 rimbalzi), bene anche Akele e Rodriguez. E' chiamata al riscatto la Remer, che già da domani dovrà sfruttare il fattore campo per tornare in corsa nella serie.Niente sorprese a Capo D'Orlando, passano i padroni di casa come da pronostico, sotto il segno di Parks, autore di 31 punti. Per la Benfapp segnali positivi dall'ultimo arrivato, Trapani, che chiude con 16 punti, per gli ospiti bene Smith e Masciadri che tentano di tenere a galla Ravenna fino alla fine. Stasera si torna in campo per gara 2, ore 21.00 PalaSikeliArchivi.Bella sfida tra Udine e Biella, ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, con gli uomini di Carrea in partita fino ad un minuto dal termine. La coppia Powell-Simpson portano la formazione di Martelossi al successo, per Biella il migliore è Sims. Al PalaCarnera si replica questa sera, per gara 2 della serie, ore 20.30.Nella serie tutta lombarda tra Bergamo e Mantova fanno tutto Taylor e Roderick, a referto rispettivamente con 34 e 25 punti. Padroni di casa che si portano cosi 1-0 nella serie, dopo una gara intensa e combattiva, con Mantova in grado di portarsi avanti in vari fasi del match, per poi cedere davanti i canestri di uno stratosferico Taylor. Dopo la positiva prestazione di ieri sera, già da domani Mantova tenterà il riscatto in gara 2, palla a due fissata alle 20.30.Montegranaro batte Latina in volata, pontini che sfiorano il successo per un soffio. Sugli scudi Simmons e Corbett, sono proprio loro due che consegnano la vittoria ai padroni di casa nel finale, con la formazione di Gramenzi sempre in partita, in grado di chiudere sul più 5 la prima metà di gioco e a giocarsi la partita punto a punto fino al termine della gara contro la più quotata Poderosa. Domani si torna in campo per gara 2.