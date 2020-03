© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il basket ai tempi del Coronavirus è chiamato ad adeguarsi e la Lega Nazionale Pallacanestro una volta dato l'ok alla riapertura del secondo campionato nazionale, ha diramato la nuova calendarizzazione dei due gironi. Ad Ovest si parte nel weekend con il regolare svolgimento del XIII turno spalmato in tre giorni, mentre è in programma tra mercoledì e giovedì il recupero delle tre gare del dodicesimo turno. E la fase a orologio? Non inzierà il 15 marzo, visto anche i molteplici recuperi nel girone est, l'ultimo è programmato venerdì 13 (Imola-Orzinuovi), senza dimenticare che non sono stati programmati i due di Montegranaro (con Ravenna e a Verona). Nella migliore delle ipotesi potrebbe iniziare in infrasettimanale il 18, ma è difficile, quindi si guarda a domenica 22.Ultima giornata del girone di ritornoSABATO 7 MARZOOre 21.00 – Orlandina Capo d’Orlando-Edilnol BiellaDOMENICA 8 MARZOOre 18.00 – 2B Control Trapani-Reale Mutua TorinoOre 18.00 – Novipiù Casale Monferrato-Zeus Energy Group RietiOre 18.00 – Givova Scafati-Benacquista LatinaOre 18.00 – GeVi Napoli-Eurobasket RomaLUNEDI’ 9 MARZOOre 19.00 – Bertram Tortona-MRinnovabili AgrigentoOre 21.00 – BCC Treviglio-BergamoPenultima giornata del girone di ritorno (gare di recupero)MERCOLEDI’ 11 MARZOOre 17.00 – Eurobasket Roma-BCC TreviglioOre 20.30 – Edilnol Biella-Givova ScafatiGIOVEDI’ 12 MARZOOre 20.30 – Bergamo-Orlandina Capo d’Orlando