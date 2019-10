PROGRAMMA GARE II GIORNATA E PRONOSTICI

Bcc Treviglio - Zeus Energy Rieti 60%-40%

(sabato 12, ore 21, arbitri Pierantozzi, Nuara e Pecorella)

Edilnol Biella - MRinnovabili Agrigento 70%-30%

(domenica 13, ore 18, D'Amato, Salustri e Marziale)

Givova Scafati - 2B Control Trapani 70%-30%

(domenica 13, 18, Tirozzi, Rudellat e Morassutti)

Benfapp Capo D'Orlando - Reale Mutua Torino 20%-80%

(domenica 13, ore 18, Ciaglia, Valleriani e Lupelli)

Gevi Napoli - Benacquista Latina 75%-25%

(domenica 13, ore 18, Dionisi, Costa e Calella)

Novipiù Casale Monferrato - Eurobasket Roma 80%-20%

(domenica 13, ore 18, Foti, Maschio e Grazia)

Bertram Tortona - Basket Bergamo 85%-15%

(domenica 13, ore 18, Beneduce, Bonfante e Bramante)

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Partirà domani la seconda giornata del campionato di serie A2, con l'anticipo Treviglio - Rieti, due delle rivelazioni della passata stagione, che si ritroveranno alle ore 21:00 al PalaAgnelli di Bergamo. Tutte le altre scenderanno in campo domenica alle 18, al via la stagione per Rieti, Ebk Roma, Napoli e Tortona, ferme nella prima giornata per via della convocazione di Fumagalli e Mascolo.Parte l'avventura in campionato per la compagine di Rossi, reduce da una buona preseason, vorrà confermare le ottime impressioni viste fin qui. Davanti però c'è subito un avversario ostico, la Bcc Treviglio: domenica scorsa sconfitta a Trapani dopo un'opaca prestazione, cercherà il riscatto casalingo, contro una Npc Rieti che vuole iniziare nel migliore dei modi il tour de force dei prossimi giorni.Biella, dopo la sconfitta nel derby contro Torino, nel quale non ha per niente sfigurato, rimanendo in partita fino al termine, ospita Agrigento per mettere in cassaforte i primi punti stagionali. Ospiti che hanno già trovato la prima gioia stagionale, battendo l'altra piemontese, la Junior Casale.Dopo aver vissuto una settimana calda con l'ira di patron Longobardi, Scafati al debutto tra le mura amiche è costretta a vincere per riportare tranquillità a tutto l'ambiente. Di fronte la 2B Control reduce dal bel successo interno contro Treviglio, cerca continuità, ma violare il PalaMangano appare difficile.Cercherà la spinta del PalaFantozzi l'Orlandina, ko a Latina nella prima giornata, che ospiterà l'attrezzatissima Torino, apparsa già in buono stato in questo avvio. I padroni di casa sanno già che faticheranno in questo inizio per le pesanti assenze: fermi ai box Bellan e Lucarelli, out per almeno due settimane anche l'americano Kinsey.Napoli ritrova la serie A2 dopo due stagioni e al PalaBarbuto è il turno di Latina: vittoriosi sull'Orlandina alla prima giornata, stavolta i pontini dovranno fronteggiare il talento di Roderick e compagni, desiderosi di stupire davanti al proprio pubblico, per poi tornare in campo dopo solo tre giorni a Rieti.L'Ebk di Nunzi dopo il turno di riposo forzato debutterà a Casale Monferrato, dove i padroni di casa, reduci da un precampionato piuttosto difficile, dopo la sconfitta di Agrigento vogliono conquistare i primi punti della stagione davanti al pubblico del PalaFerraris.Entusiasmo alle stelle in casa Bergamo, il buzzer beater di Lautier-Ogunleye ha consegnato i primi punti della stagione, ma ripetersi in Piemonte appare un'impresa complicatissima. I padroni di casa, già vincitori della Supercoppa, puntano al vertice, perciò sarà importante partire con il piede giusto.Trapani, Latina, Agrigento, Torino e Bergamo 2Napoli*, Rieti* Roma*, Tortona*, Scafati, Biella, Casale, Treviglio e Capo d’Orlando 0* una partita in meno