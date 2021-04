Kienergia, sfida decisiva con la Stella Azzurra: tornano Amici, De Laurentiis e Stefanelli

RIETI - Tre gare per salvare la stagione attendono la Kienergia Rieti, a partire proprio dall'appuntamento di stasera (ore 20, PalaSojourner) contro la Stella Azzurra Roma, match valido per il recupero della XI di ritorno. E' infatti appesa ad un filo la stagione dei reatini: con una vittoria tornerebbe ad accendersi anche la corsa playoff, mentre con la quinta sconfitta consecutiva la Npc oltre al 2-0 sfavorevole negli scontri diretti con i romani, sprofonderebbe ulteriormente in classifica, con le sabbie mobili dei playout ad un passo.

Anche contro la giovane formazione di D'Arcangeli, c'è un quintetto da inventare per il tecnico Rossi, ma non mancano le buone notizie: infatti è già qualcosa a livello di morale il ritorno in gruppo di capitan Stefanelli e del pivot De Laurentiis, che hanno superato le visite mediche di idoneità dopo la positività al Covid, che li ha costretti fuori per un mese. Entrambi regolarmente in panchina nella sfida delle 20, con coach Rossi che potrebbe lanciarli in campo per qualche minuto. Stesso discorso per Amici, out nelle sfide contro Napoli e Latina, tornerà a calcare il parquet dopo che gli esami strumentali non hanno rilevato lesioni muscolari a un polpaccio.

Alla vigilia del match, coach Rossi presenta così l'impegno del PalaSojourner:«La Stella è una squadra che va sempre meglio nel finale di stagione – spiega Rossi – e poi hanno aggiustato bene il roster grazie agli innesti di Rullo e Marcius. Non è certo un caso che nelle ultime 5 gare ne abbiano vinte 3. Ho cercato di andare su tre aspetti importanti – aggiunge Rossi – spiegando ai ragazzi che ci dovremo affidare ancora alla nostra identità. Dovremo dare fondo a tutte le nostre energie, perché sappiamo bene che questa è la gara più importante della stagione. Non dobbiamo partire battuti, dobbiamo avere la giusta motivazione e reggere mentalmente, e fisicamente». Mentre sul discorso Amici:«Valuteremo dopo gli ultimi allenamenti le condizioni di Amici. Gli esami strumentali non hanno rilevato lesioni muscolari, ma sentiva ancora dolore. Deciderò solo dopo le ultime sedute – conclude Rossi – ma è chiaro che ho chiesto a tutti di gettare ancora il cuore oltre l’ostacolo. Il campo, poi, darà il suo giudizio».

COSÌ IN CAMPO

Kienergia Rieti: 1 Stefanelli, 5 Sanguinetti, 8 Sabatino, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 19 Amici, 25 Taylor, 41 Piccoli, 93 Nonkovic, 97 FrizzariN. All. Rossi.

Stella Azzurra Roma: 1 Thompson, 2 Innocenti, 4 Giordano, 9 Pugliatti, 10 Visintin, 11 Nikolic, 21 Rullo, 25 Reale, 34 Thioune, 55 Marcius. All. D’Arcangeli.

Arbitri: Ursi (Li), Mottola (Ta), Bramante (Vr).

LE ALTRE GARE

Ferrara - Scafati (V di ritorno)

Chieti - Latina (VII di ritorno)

CLASSIFICA

Forlì 38 (gare giocate 23)

Napoli e Scafati 36 (23)

Ebk Roma 28 (24)

Cento 22 (22)

Ravenna 22 (23)

Ferrara 20 (19)

Chieti 18 (19)

Pistoia 18 (22)

Latina 14 (21)

Rieti 14 (21)

Stella Azzurra Roma 8 (21)

San Severo 8 (21)

