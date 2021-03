Quel che resta della Kienergia lotta con orgoglio e cede con onore a Napoli: 74-82. Foto

RIETI - Doveva essere una deblacle già annunciata e invece al PalaSojourner è quasi partita vera. La Kienergia priva di De Laurentiis, Pepper e Stefanelli bloccati dal Covid e senza l'infortunato Amici cede 74-82. Tra le fila dei reatini Ponziani, Taylor e Piccoli chiudono con 16 punti. Minuti preziosi anche per il baby Frizzarin: classe 2003, tutta la trafila delle giovanili reatine.

APPROFONDIMENTI BASKET La sfida al PalaSojourner

C'è il baby Frizzarin in quintetto, assieme ad un Sanguinetti a mezzo servizio, Piccoli, Taylor e Ponziani. Prova a gettare il cuore oltre l'ostacolo la Kienergia Rieti, che nei minuti iniziali prende coraggio e prova quasi a mettere le mani avanti (7-6). Gli acuti di Piccoli e Taylor sono troppo poco di fronte ad una GeVi, che assume subito il controllo: 13-18 al termine del primo quarto. Prova l'allungo Napoli (+5), ma la Npc non molla la presa: Piccoli segna da 3, Sanguinetti e Sabatino attaccano il ferro e Rieti ristabilisce la parità. Prendono fiducia i padroni di casa e la Npc torna addirittura avanti: 4 punti di Nonkovic e un 2/2 ai liberi di Ponziani, 28-26. Immediato il controbreak della GeVi, che all'intervallo lungo guida 31-35.

Preme sull'acceleratore Napoli in avvio di ripresa, Lombardi in transizione colpisce in continuazione e la GeVi scappa a +10: è il primo grande allungo del match da parte dei partenopei. Cala la Kienergia, mentre aumenta il passivo, con Napoli che nel corso della terza frazione vola anche sul +18: alla penultima sirena è sul 45-60 il punteggio. Reazione della Npc firmata Piccoli e Ponziani, con Rieti che torna sul meno 8. Napoli riassume subito il controllo, ma la Npc tira ancora fuori l'orgoglio: le conclusioni di Sanguinetti e Sabatino, l'ottimo lavoro di Ponziani la tengono in vita fino alla sirena finale. Termina 74-82.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Taylor 16, Sanguinetti 12, Piccoli 16, Ponziani 16, Sabatino 10, Nonkovic 4, Frizzarin, Buccini e Imperatori ne. All. Rossi.

GeVi Napoli: Parks 20, Lombardi 12, Mayo 10, Marini 12, Monaldi 8, Zerini 4, Iannuzzi 8, Uglietti 4, Sandri 4, Klacar. All. Sacripanti.

Arbitri: Tirozzi (Bo), Sabetta (Cb). Nuara (Tv).

Note. Tiri da 3: Rieti 10/27, Napoli 6/21. Tiri liberi: Rieti 4/7, Napoli 10/10. 5 Falli: nessuno.

Ultimo aggiornamento: 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA