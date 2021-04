La Coppa Carotti piange anche Nazareno Serafini, protagonista nelle prime due edizioni

RIETI - È scomparso il 9 aprile scorso, a qualche giorno di distanza dalla notizia del malore che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha colpito un altro appassionato delle quattro ruote reatine e pilota della Coppa Carotti, il Sovrintendente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, Bruno Brigotti.

A 87 anni se n'è andato infatti anche Nazareno Serafini – per tutti, “Neni” - per anni gestore della concessionaria Sedocar di viale Maraini, esordiente nel mondo dei kart negli anni ‘60 e poi, nel 1966 e ‘67, protagonista nelle prime due edizioni assolute della Coppa Carotti. Iniziò a Roma, sulla “Pista d’Oro” di Castel Arcione, tracciato divenuto storia dell’automobilismo romano, per poi prendere parte alle prime due edizioni della Carotti quando nel 1966, al debutto della Rieti-Terminillo, fu il reatino più veloce di tutti. Serafini fu poi mentore di un altro asso reatino delle quatto ruote, Annino Conti, vincitore della Coppa Renault nel 1982, il quale cominciò la sua carriera proprio con le auto fornite da Serafini.

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA