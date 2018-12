RIETI - Sono in tutto sette i beni immobili, tra appartamenti e terreni, per un valore complessivo di circa 50 mila euro, ufficialmente censiti nel Reatino dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.



Il dato è emerso giovedì scorso durante l’ultima conferenza di servizi dell’Agenzia del Viminale che gestisce i beni definitivamente sottratti alla criminalità organizzata.



Si tratta di alcuni terreni e de due appartamenti, uno a Posta e l'altro ad Antrodoco.



