RIETI - Quando ha visto che quel sacco nero dell’immondizia si muoveva ha pensato di avere le allucinazioni. Si è avvicinata e ha pensato che fosse il caso di aprirlo per capire cosa contenesse. La donna si è avvicinata e ha scoperto che lì dentro c’era un uomo che cercava riparo dalla pioggia. E’ una storia da libro cuore quella andata in scena mercoledì pomeriggio, lungo la provinciale che conduce a Collescipoli e che poi si è trasferita a Rieti, con l’intermezzo dell’intervento dei carabinieri.

All’arrivo dei militari l’uomo spuntato fuori dal sacco nero è ancora lì, nei pressi del mulino. E’ in buone condizioni di salute, parla pochissimo l’italiano ma fa capire di aver cercato riparo da pioggia e umidità dentro a quella busta che viene usata per l’immondizia. Un controllo in banca dati dirà che è serbo, ha 36 anni, senza fissa dimora e irregolare. E’ una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine e il 19 novembre è stato espulso dal questore di Terni.

Lo straniero viene rifocillato nella caserma dei carabinieri con panini e bibite acquistati dai militari di Collescipoli. Per lui scatta la denuncia per non aver rispettato l’espulsione e parte un nuovo provvedimento che gli impone di lasciare l’Italia. Ma l’uomo, nella tarda mattinata di ieri si è messo in cammino verso Rieti, convinto di trovare maggiore ospitalità nella nostra terra.

E per raggiungere il nostro capoluogo si è avviato lungo la superstrada Rieti-Terni, con i sacchi in mano che lo accompagnano. Il serbo, in un italiano stentato, ha detto a chi lo avvicinato che a Riti era già stato e si era trovato bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA