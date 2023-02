In Seconda categoria, Real Gavignano Ponzano allunga in vetta. Risultati e classifica

RIETI - Nella prima giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria vede l’allungo in testa alla classifica del Real Gavignano Ponzano. Gli uomini di mister Galassetti grazie alla vittoria di sabato contro Monte San Giovanni (1-0) allungano a più 7 dal secondo posto, sfruttando lo scivolone interno dei “cugini” contro Torri in Sabina (1-2). Al secondo posto i foranesi vengono raggiunti da Montopoli che ha battuto al Micheli di Rivodutri il Santa Susanna (1-2) privo del bomber Ometto. Cittaducale vince in casa 2-1 contro lo Sporting Corvaro e scavalca al quarto posto Cittareale, che perde in rimonta contro Piazza Tevere (1-2): i reatini accorciano così al sesto posto, a meno 2 proprio da Cittareale. L’Atletico Cantalice vince in casa la sfida contro Alto Lazio per 1-0, raggiungendo così quota 20 in classifica. Un punto a testa per Gens Cantalupo e Velinia che pareggiano 1-1 nel match del Tempesta.

Risultati e marcatori (XVI giornata)

Real Gavignano Ponzano – Monte San Giovanni 1-0

Nocelli M.

Cittaducale – Sporting Corvaro 2-1

Tiberti F., Gianfelice S. (C), Massimi E. (SC)

Santa Susanna – Montopoli 1-2

Marchioni L. (S), Ferrari M., Gulino F. (M)

Cittareale – Piazza Tevere 1-2

Miracolo L. (C), Cipriani F., Colasanti S. (P)

Forano – Torri in Sabina 1-2

Sidori M., Latini V. (T), Borriello L. (F)

Gens Cantalupo – Velinia 1-1

Murati R. (C), Lucarelli J. (V)

Atletico Cantalice – Alto Lazio 1-0

Panfilo M.

Riposa: Torpedo Rieti

Classifica

Real Gavignano Ponzano 35

Forano 28

Montopoli 28

Cittaducale 26

Cittareale 25

Piazza Tevere 23

Monte San Giovanni 22

Atletico Cantalice 20

Gens Cantalupo 20

Alto Lazio 17

Santa Susanna 14

Sporting Corvaro 14

Torri in Sabina 12

Velinia 12

Torpedo Rieti 9

Cittareale, Monte San Giovanni, Atletico Cantalice, Alto Lazio e Torpedo con una gara in meno

Torri in Sabina con due gare in meno