di Michel Saburri

RIETI - Santa Susanna è reduce da una stagione piuttosto deludente culminata con l’ultimo posto in classifica e il conseguente ripescaggio in Seconda categoria. L’obiettivo della società quindi è quello di dimenticare in fretta il passato e per questo è stato ingaggiato il nuovo tecnico Fabio Bianchetti, qualche novità anche tra la dirigenza visto che, tra gli altri, è tornato anche Giorgio Cardinali.



Mantiene i piedi per terra Massimo Peverato, presidente del Santa Susanna: «Inutile dire che veniamo da una stagione negativa, abbiamo cercato di rinforzare la rosa dove necessario. La speranza è quella di affronatare un campionato tranquillo per poi cercare nel futuro di migliorarci».



L’esordio in campionato ci sarà il 30 settembre in casa contro Quintilianum, un derby dal sapore speciale visto che qualche anno fa si giocava in Prima categoria.



LA SOCIETA'

Presidente : Massimo Peverato

Vicepresidente : Luca Di Muzio

Direttore sportivo : Emanuele Mencarelli

Tesoriere : Roberto Paniconi

Addetto stampa : Marco Savi

Dirigenti : Stefano Di Lorenzi, Antonello Antonelli, Alessandro Onofri, Giorgio Cardinali



LA ROSA

Portieri : Cristian Lodovici, Giordano Cerafogli, Festus Udechu

Difensori : Marco Basile, Adriano Persici, Valerio Barbato, Andrea Domenici, Davide Rossi , Fernando Diassy, Sergio Diomande, Thiam laminé, Prince Kennedy

Centrocampist i: Lulu Marchionni, Michael Zapparella, Michele Serva, Piero Onofri, Enrico Paniconi, Alessio Bianchetti, Willy Wyort, Mario Mostarda, Andrea Proietti, Baftjat Bushi

Attaccanti : Gabriele Colarieti, Andrea Cattorini, Cristiano Santoprete, Omar Keita, Alfred Bushi



LO STAFF TECNICO

Allenatore : Fabio Bianchetti

Viceallenatore e preparatore portieri : Domenico Capponi

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA