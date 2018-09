di Michel Saburri

RIETI - Dopo la vittoria nello scorso campionato di Terza categoria c’è grande attesa per vedere all’opera Borgo Quinzio alle prese con il campionato di Seconda. La dirigenza ha confermato il gruppo dello scorso anno inserendo alcuni nuovi elementi per dare quel tocco in più di esperienza alla rosa.



Tamara Fioravanti, presidente Borgo Quinzio, è fiduciosa: «Siamo reduci da una bellissima stagione, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Sappiamo bene che il salto di categoria può essere difficile ma cercheramo di farci trovare pronti. Sfrutteremo le gare di Coppa per accumulare un po’ di esperienza in più in vista del debutto in campionato».



Nella prima giornata di sabini giocheranno contro la Rufinese, i sabini giocheranno le gare interne a Talocci a causa della non omologabbilità del campo di Borgo Quinzio. Sabato pomeriggio però c’è da ribaltare la sconfitta per 2-1 subita all’andata sul campo della Nuova Castelchiodato nel primo turno di Coppa Lazio di Seconda categoria.



LO STAFF

Presidente : Tamara Fioravanti

Vice presidente-Responsabile settore giovanile : Augusto Conticelli

Dirigenti : Mauro Baldassarri, Agostino Miniucchi, Marco Pezzotti, Gianni Buono

Allenatore Seconda categoria : Claudio Tomassetti

Allenatori Settore giovanile : Vittorio Marcotulli e Alessandro Farinelli

Cassiera : Emanuele Oliveti



LA ROSA

Portieri : Samuele De Marco, Pierluigi Fusari, Danilo Pucciarelli.

Difensori : Valerio Fasano, Damiano Mancini, Patrizio Vittori, Davide Fioravanti, Lassine Sanogo, Gianluca Dionisi, Nicolas Moscetta, Federico Sciarra.

Centrocampisti : Andrea D’Ascenzi, Babacar Camara, Stefano Arcieri, Emiliano Tranquilli, Marcello Del Re, Andrea Sallusti, Andrea Tancredi, Riccardo Micarelli, Mariano Luvisetto, Danilo NataliniFederico Fioravanti, Fabrizio Vasselli.

Attaccanti : Saifoulaye Diallo, Tiziano Marinelli, Mirko Cammilloni, Francesco Mariani, Alessio Lupi

