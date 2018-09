LE ASPETTATIVE

RIETI - L’Atletico Cantalice dopo il secondo posto nello scorso campionato di Terza categoria ha ottenuto il ripescaggio in Seconda e chiaramente non manca l’entusiasmo per questa nuova avventura.Alessandro Vannicelli (presidente): «La cosa positiva è che viviamo ancora sulle ali dell’entusiasmo per la grande impresa dello scorso anno però spero che questo non abbia fatto montare la testa ai giocatori. La rosa per gran parte è stata confermata, abbiamo fatto pochi innesti ma importanti e soprattutto con giocatori del paese. Manca la ciliegina sulla torta ovvero una punta da 15/20 gol ma speriamo di trovarla in breve tempo, comunque è una rosa competitiva per poter far bene. Gli obiettivi? Non è facile fare pronostici, non vorrei né sminuire la mia squadra neéesaltarla, questo è il primo anno che affrontiamo il campionato di Seconda categoria e conosciamo pochissime squadre. Speriamo di salvarci anche se ogni domenica sarà una battaglia, logicamente sportiva».: Fabio D’Arcangelo (c), Enrico Temperanza (c): Nicolò Beccarini (c), Diego Di Battista (c), Lorenzo Di Muzio (c), Matteo Dionisi (c), Lorenzo Patacchiola (c), Michele Patacchiola (nuovo), Daniele Provaroni (c), Andrea Rossi (c),: Andrea Caperna (c), Matteo Dante (c), Riccardo Di Battista (c), Jonathan Eleuteri (nuovo), Nicola Maccioni (c), Luca Beccarini (nuovo), Manuel Dionisi (nuovo), Matteo Parisi (nuovo), Mattia Panfilo (c),: Mattia Beccarini (c), Andrea Dionisi (c), Marco Dionisi (c), Filippo Patacchiola (c), Gianluca Monaco (nuovo), Federico Volpi (nuovo).: Alessandro Vannicelli: Massimiliano Provaroni: Marco Patacchiola, Danilo Panfilo, Enrico Tavani, Gabriele Aguzzi, Serena Tacconi, Paolo Dionisi, Ivan Di Maggio, Stefano Di Maggio, Angelo Tomassi.: Alessandro Petrangeli