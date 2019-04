© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nulla di fatto nel previsto recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria tra Selci ed Equicola. La squadra ospite non si è presentata al campo Fabio Gori per mancanza di numero minimo di giocatori per poter affrontare la trasferta sabina (quasi 200 km fra andata e ritorno) e l’arbitro Baciu di Tivoli, dopo aver effettuato il riconoscimento dei giocatori di casa ed atteso il tempo regolamentare, ha lasciato l’impianto sportivo del paese sabino mentre il Selci ha effettuato una seduta di allenamento. La parola passerà quindi al giudice sportivo per i provvedimenti del caso e per la formazione guidata da Simone Scaricamazza sono attesi i tre punti a tavolino che la porteranno al quarto posto a quota 50, a due punti dal secondo posto.Questa l’annunciata formazione del Selci:Nobili, Di Paolo, Toma, Gatti, Sakho, Nocelli, Tessicini, F.Luca, Migliorelli, Scaricamazza, Borriello. A disp. Pegza, De Laurentis, A.Luca, Carosi, Tichetti, Magrini. All. Simone Scaricamazza.