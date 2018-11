I COMMENTI

Tiziano Fioravanti, direttore sportivo Selci

Marco Imperatori, tecnico Castelnuovo di Farfa

IL TABELLINO

Selci

Castelnuovo di Farfa

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 17:49

RIETI - Nella gara di recupero della quinta giornata di andata del campionato di Seconda categoria il Castelnuovo di Farfa continua la propria striscia vincente cogliendo in trasferta contro il Selci la settima vittoria consecutiva, che permette ai sabini di andare in fuga portandosi a +5 sulle seconde.La formazione guidata da Marco Imperatori si rende subito pericolosa al 18' ed al 25' con due calci di punizione di Riccardo De Angelis respinte da Nobili ed al 23' e 34' con le conclusioni di Ricci. Al 36' un tentativo dei padroni di casa con Borriello viene parato da Antonelli.Nel secondo tempo al 7' Luca serve Migliorelli il cui tiro viene bloccato dal portiere avversario ed al 10' arriva il vantaggio del Castelnuovo di Farfa con Giuliani servito alla perfezione sotto rete da Ricci. Il raddoppio degli ospiti si concretizza al 16' quando Brizi scatta sulla fascia sinistra ( i padroni di casa reclamano per un presunto fuorigioco) e lascia partire un tiro-cross che Nobili tenta di respingere ma irrompe Troiani che mette a segno il gol del definitivo 2-0 a favore della capolista.«Una bella partita non accompagnata purtroppo da un risultato positivo. Abbiamo incontrato una squadra forte e non abbiamo approfittato delle occasioni create nel primo tempo. Complimenti agli avversari e tanto rammarico per noi».«E' la nostra settima vittoria ed abbiamo meritato il successo al termine di una gara intensa ma corretta. Un risultato importantissimo ottenuto contro una buona squadra».: Nobili, Sakho, Spurio, Gatti, Toma, De Laurentis, Tessicini (11' st Scaricamazza), Prudenti (36' st Di Giacobbe), Migliorelli, Luca, Borriello (20' st L.Carosi). A disp. Zanghi, Tagliaferri, M.Carosi. All. Simone Scaricamazza,: Antonelli, Valentini, Brizi, Facchini, Giuliani, F.De Angelis, Wolde, R.De Angelis (29' st Zuccari), Carconi (20' st M.De Angelis), Ricci, Troiani (37' st Schiavetti). A disp. G. Cantori, E.Cantori, Caprioli, Zuccari, Borzoni, Ottaviano, S.Cantori. All. Marco Imperatori: Meucci di Tivoli: 10' st Giuliani, 16' st Troiani: ammoniti Migliorelli, Spurio, Gatti, Valentini, Wolde, Giuliani; angoli: 3-4