I COMMENTI

Simone Scaricamazza, tecnico Selci

Giovanni Masci, tecnico Cittareale

IL TABELLINO

Selci

Cittareale

Arbitro

Rete

Note

RIETI - Nella settima giornata di andata del campionato di Seconda categoria il Selci batte per 1-0 il Cittareale grazie ad un gol realizzato da Migliorelli in apertura di ripresa e risalgono in classifica.Il primo tempo scorre via senza particolari emozioni: al 15' Prudenti perde l'attimo decisivo per la deviazione sotto rete ed al 32' conclude alto Luca su assist di Carosi. Il Cittareale replica al 39' con un tiro di Tolli parato in due tempi da Nobili ed al 41' ci riprova Migliorelli ma respinge alla grande Giambernardini. La prima frazione di gioco si chiude con un'incursione di Godoy ma il pallone finisce sul fondo.Gli ospiti ripartono all'attacco nei minuti iniziali della ripresa e si rendono pericolosi al 2' con una conclusione dal limite dell'area di Sgambati parata da Nobili ed un bel tiro di Ahmed al 3' deviato in angolo ma un minuto dopo il Selci realizza il gol-vittoria con un tiro di Migliorelli su lancio dalle retrovie del capitano Toma. Al 6' i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Di Paolo ed al 21' Giambernardini evita il raddoppio con una grande deviazione in angolo su tiro di Borriello. Poi varie sostituzioni ma il risultato non cambia fino al termine della gara.«Una gara tesa che abbiamo comunque ben controllato creando diverse occasioni da gol. L'importante era conquistare i tre punti e ci siamo riusciti: è il nostro terzo risultato utile consecutivo e ci prepariamo ora alla gara di recupero col Castelnuovo di Farfa di mercoledì prossimo».«Una gara difficile in cui non abbiamo giocato bene e non abbiamo sfruttato l'opportunità della superiorità numerica nel secondo tempo».: Nobili, Mercuri, Sabuzi (40'st Fabi), Gatti, Sakho, Toma, Di Paolo, Prudenti (42 'st Scaricamazza), Migliorelli (29' st Di Giacobbe), Luca (37' st De Laurentis), Carosi (15' st Borriello). A disp. Zanghi, Nardi, Spurio, Tessicini.All. Simone Scaricamazza: Giambernardini, Valeri, Zanotti, Mayorca Salazar, Barbato, Ahmed, Erbacci, Cragnotti (10' st Aurelio), Godoy, Sgambati, Tolli. A disp. D'Eugenio, Carriero, Bongiovanni, Ronci. All. Giovanni Masci.: Bordoni di Rieti: 4' st Migliorelli: espulso 6' st Di Paolo (S); ammoniti Sabuzi, De Laurentis, Prudenti, Sgambati, Erbacci; angoli: 3-3