RIETI - Servirà vincere con almeno due gol di scarto per centrare i quarti della Coppa Lazio di Seconda categoria. Domani, mercoledì 7 novembre, alle 14.30 4Strade del Sacro Cuore e Borgo Quinzio scenderanno in campo per le gare di ritorno degli ottavi, che saranno arbitrate rispettivamente da Matteucci di Rieti e Ferrara di Ciampino. Il 4Strade perse all'andata 5-3 sul campo del Vittoria Roma 1908 sprecando molte occasioni e colpendo anche un palo. I sabini invece ospiteranno il III Municipio Calcio che all'andata vinse 2-0 cercando di ribaltare il risultato evitando le leggerezze di due settimane fa pagate con le due reti.





