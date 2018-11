I COMMENTI

Andrea Capulli, tecnico Atletico Sabina

Enrico Angelini, addetto stampa Equicola

IL TABELLINO

Atletico Sabina

Equicola:

Arbitro

Reti

Note

Ultimo aggiornamento: 17:21

RIETI - Nella sesta giornata di andata del campionato di Seconda categoria l'Atletico Sabina si conferma al vertice della classifica del girone C battendo per 4-1 l'Equicola in una gara giocata su ritmi elevati ed altrettanto agonismo. I padroni di casa passano in vantaggio dopo dieci minuti di gioco con Mencarelli servito in area da Policastro ma al 28' gli ospiti pareggiano con un calcio di rigore di Di Francesco concesso per un tocco di mano in area. Al 38' l'Atletico torna in vantaggio con un calcio di punizione dal limite di Luca Colapietro e nella ripresa c'è la doppietta di Armagno: al 21' con una deviazione susseguente ad un calcio di punizione di Grillo ed al 37' con un rigore concesso per atterramento in area di Casali.«Un successo indiscutibile e meritato. Ognuno ha recitato al meglio la propria parte: chi ha giocato dall'inizio ed altrettanto chi è subentrato nel corso della gara. Ci alleniamo bene ed anche oggi abbiamo applicato al nostro gioco il ritmo giusto».«Una brutta partita, condizionata sia dal terreno di gioco che dalla situazione ambientale».: F.Colapietro, Grillo, Volpi, Vergini, A.De Santis, Moiani (22' st Vallone), Rossetti (39' st Antonini), Mencarelli, L.Colapietro (37' st Colletti), Policastro (29' st Casali), Marcheggiani (1' st Armagno). A disp. E.De Santis, Coppari, Serilli, Famà. All. Andrea CapulliMorgante, Fracassi, Pacilli, Corazza, Gentile, Evangelista (1'st Riccioni), Salvini (30'st De Massimi), Di Giovanni, Scancella, Di Francesco, De Sanctis. A disp. G.Rossetti, Volpe, Angelini. All. Cesare Napoleone: Melfi di Roma1: 10' pt Mencarelli, 28' pt Di Giovanni (rig.), 38' pt L.Colapietro), 21' st e 37' st (rig.) Armagno: ammoniti Marcheggiani, Moiani, Evangelista, Pacilli, Di Giovanni; angoli: 3-0