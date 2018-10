FORMAZIONI ANNUNCIATE

Selci

Castelnuovo di Farfa

RIETI - Nella quinta giornata di andata del campionato di Seconda categoria era in calendario, tra le altre, Selci-Castelnuovo di Farfa ma la gara non viene disputata per l'assenza dell'arbitro designato (il sito dell'Aia riporta Emanuele Chiaretti di Rieti). I dirigenti della squadra locale verso le 15.30 hanno comunicato la situazione alla federazione; alle 16.30 è arrivato il sostituto da Rieti ma nel frattempo era trascorso il tempo regolamentare di attesa e per impegni di lavoro molti giocatori della formazione ospite avevano già lasciato il campo. Quindi l'arbitro ha fatto l'appello del Selci ed è andato via. Si aspettano ora le decisoni del giudice sportivo.: Nobili, Mercuri, Sabuzi, Gatti, De Laurentis, Toma, Di Paolo, Salvati, Migliorelli, Luca, Borriello. A disp. Zanghi, Fabi, Nardi, Sakho, Tessicini, Di Giacobbe, Carosi, Tichetti, Scaricamazza. All. Simone Scaricamazza: Antonelli, Valentini, Brizi, Facchini, Giuliani, F.De Angelis, Borzoni, Caprioli, Ottaviano, R.De Angelis, M.De Angelis. A disp. G.L. Cantori, E.Cantori, Zuccari, Schiavetti, Carconi, Domenici, S.Cantori. All. Marco Imperatori