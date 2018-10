PROGRAMMA GARE, VI GIORNATA, GIRONE C

Sabato 27 ottobre, ore 15.30

Domenica 28 ottobre, ore 14.30

CLASSIFICA

RIETI - La Seconda categoria torna in campo domani, sabato 27 ottobre, con quattro anticipi validi per la V giornata. Le capolista Atletico Sabina e Castelnuovo di Farfa sono impegnate rispettivamente sugli insidiosi campi di 4Strade e Selci. Borgo Quinzio, terzo, potrebbe approfittare di un eventuale passo falso delle due per agganciare il vertice, anche se la sfida col Piazza Tevere è tutt'altro che agevole. Chiude gli anticipi di domani la sfida tra l'Atletico Torano, a caccia del tris, e il Santa Susanna che cerca il riscatto. Domenica le altre quattro sfide, tra le quali spicca quella d'alta quota fra Equicola e Atletico Cantalice. Velinia ospita Quintilianum: entrambe sono a caccia del bis. Poggio San Lorenzo cerca la prima vittoria in casa col Cittareale, a sua volta a caccia del terzo successo. Il Monte San Giovanni cercherà di far valere il fattore campo contro la Rufinese. Le gare pomeridiane di domenica si giocheranno alle 14.30 per il ritorno dell'ora solare.4Strade del Sacro Cuore-Atletico Sabina (arbitro Mellaro di Roma1)Atletico Torano-Santa Susanna (Aguzzi di Rieti)Borgo Quinzio-Piazza Tevere (Evangelistella di Civitavecchia)Selci-Castelnuovo di Farfa (Chiaretti di Rieti)Equicola-Atletico Cantalice (arbitro Di Bendetto di Roma1)Monte San Giovanni-Rufinese (Pierotti di Roma1)Poggio San Lorenzo-Cittareale (Corona di Roma1)Velinia-Quintilianum (Imbimbo di Tivoli)Atletico Sabina e Castelnuovo di Farfa 12Borgo Quinzio 9Equicola* e Atletico Cantalice 7Cittareale e Atletico Torano 6Piazza Tevere e Monte San Giovanni 4Santa Susanna*, Selci*, Quintilianum*, 4Strade del Sacro Cuore* e Velinia 3Poggio San Lorenzo e Rufinese* 1* una gara in meno