RIETI - Nella Coppa Lazio di Seconda categoria arrivano due sconfitte per Borgo Quinzio e 4Strade del Saro Cuore. I sabini infatti perdono 2-0 sul campo del III Municipio Calcio mentre 4Strade perde 5-3 in trasferta contro Vittoria Roma: i gol di Liberali, Patacchiola e Gentile tengono vive le speranze di qualificazione dei reatini.Claudio Tomassetti, allenatore Borgo Quinzio: «Al di là del punteggio sicuramente non è stata la nostra miglior partita, come ci succede ultimamente prendiamo gol su nostri errati disimpegni. In fase di possesso palla eravamo lenti ed impacciati, oltretutto abbiamo avuto un occasione colossale nel finale non sfruttata che ci avrebbe dato delle prospettive diverse per il ritorno»Antonio Onofri, dirigente 4Strade del Sacro Cuore: «Purtroppo abbiamo fallito molte occasioni da rete per poter agguantare anche il pareggio, abbiamo colpito un palo, c’è stato un salvataggio sulla linea e tanti altri episodi poco fortunati. Abbiamo però buone sensazioni per la gara di ritorno, il risultato è pesante ma possiamo ancora sperare nella qualificazione».Le gare di ritorno sono il programma mercoledì 7 novembre alle 14.30.