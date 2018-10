RIETI - Domani tornano in campo le due squadre reatine impegnate per le gare di andata della coppa Lazio di Seconda categoria, ovvero Borgo Quinzio e 4Strade del Sacro Cuore. La formazione sabina andrà a far visita al III Municipio: entusiasmo alle stelle per la squadra allenata da Claudio Tomassetti che dopo aver conquistato la promozione sta ben figurando anche in questa campionatodove finora ha conquistato ben nove punti. In trasferta anche 4Strade del Sacro Cuore che se la vedrà con Vittoria Roma: i ragazzi di Massimiliano Manganaro sono a caccia di continuità anche per recuperare terreno in campionato. Le gare di ritorno sono il programma mercoledì 7 novembre.



PROGRAMMA GARE

III Municipio Calcio-Borgo Quinzio (all 15.30, arbitro Burattini di Roma1)

Vittoria Roma 1908-4Strade del Sacro Cuore (alle 17.30, arbitro Nicoterra di Aprilia)