COMMENTI, IV GIORNATA

Quintilianum-Poggio San Lorenzo 3-1

Apicella, Russo, Formichetti (Q), T. Mei (P)

Giuseppe Panitti (presidente Quintilianum)

Giovanni Vallocchia (vice allenatore Poggio San Lorenzo)

Castelnuovo di Farfa-Velinia 2-1

Facchini, R. De Angelis (C) Grassi (V)

Marco Imperatori (allenatore Castelnuovo di Farfa)

Lorenzo Guerrieri (dirigente Velinia)

Atletico Sabina-Monte San Giovanni 1-0

Cascino

Federico Paparozzi (dirigente Atletico Sabina)

Simone Buonomi (dirigente Monte San Giovanni)

Cittareale-Borgo Quinzio 1-2

Aureli (C), Mariani, Saifoulaye (B)

Giovanni Masci (allenatore Cittareale)

Tamara Fioravanti (presidentessa Borgo Quinzio)

Piazza Tevere-Atletico Torano 0-1

F. De Angelis

Cristian Scossa (presidente Piazza Tevere)

Roberto Cattivera (dirigente Atletico Torano)

Atletico Cantalice-Santa Susanna 2-1

Bennard, F. Patacchiola (A), Cattorini (S)

Alessandro Vannicelli (presidente Atletico Cantalice)

Massimo Peverato (presidente Santa Susanna)

Rufinese-Selci e Equicola-4Strade del Sacro Cuore rinviate per lutto



CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, IV GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Poker di vittorie per Atletico Sabina e Castlelnuovo di Farfa, bene anche Borgo Quinzio, Atletico Cantalice e Atletico Torano. Nell’anticipo di sabato prima vittoria stagionale per Quintilianum.: «Abbiamo chiuso il primo tempo in svantaggio ma poi siamo stati bravi a recuperare. Finalmente tre punti che speriamo servano a sbloccarci»: «Buona prestazione i ragazzi ce l’hanno messa tutta. Non meritavano una sconfitta, continuando così la vittoria arriverà».: «Tre punti importantissimi quando il pareggio sembrava ormai il risultato finale contro una squadra quadrata e ben messa in campo. Siamo andati in vantaggio nel secondo tempo e abbiamo avuto qualche occasione per raddoppiare ma a 10 minuti dalla fine i nostri avversari hanno raggiunto il pareggio con una bella azione. All'ultimo secondo una magia su punizione di Riccardo De Angelis ci ha regalato la vittoria».: «Abbiamo preso gol in pieno recupero, peccato perche i ragazzi hanno disputato una buona gara giocando a calcio come piace a me. Il pareggio probabilmente era il risultato più giusto».: «Siamo partiti subito forte segnando il gol del vantaggio nei primi minuti e creando numerose occasioni. Nel secondo tempo non riusciamo a raddoppiare ed il nostro portiere compie l’unica vera parata che mantiene il nostro vantaggio. Nel finale, lasciando aperto il match rischiamo all’ultimo secondo il pareggio sul colpo di testa del portiere avversario salito per l’assalto finale».: «Complimenti ai ragazzi che hanno giocato una bellissima partita. Peccato aver preso gol dopo dopo pochi minuti, all'ultimo minuto abbiamo sfiorato il pareggio con un colpo di testa del nostro portiere.C'è un po' di rammarico per non essere riusciti a rimandare la partita visto il lutto capitato ad un nostro giocatore. Ringraziamo Zarelli per la disponibilità ma non siamo riusciti a convincere l'altra società che sicuramente aveva le sue motivazioni. In termini di regolamento nulla da obiettare ma sarebbe stato un bel gesto».: «Siamo andati per primi in vantaggio ma poi noi non siamo riusciti a raddoppare pur sfiorando piu volte il gol. Nel secondo tempo sono andati meglio loro e hanno fatto i due gol».: «Partita sostanzialmente equilibrata, abbiamo chiuso il primo tempo in svantaggio a causa un disimpegno sbagliato. Stessa situazione qualche minuto dopo ma per nostra fortuna i nostri avversari non hanno saputo approfittarne. Abbiamo avuto delle opportunità ma non siamo stati abbastanza bravi da concretizzare, cosa invece che ci è ben riuscita nel secondo tempo realizzando due reti molto importanti su azioni di ripartenza. Abbiamo avuto anche altre occasioni ma non ne abbiamo approfittato, siamo stati bravi nel secondo tempo a non concedere spazi ai nostri avversari rischiando pochissimo fino al conseguimento di una bella vittoria che ci dà tre punti e molto morale».: «Periodo amaro. Non riusciamo a raccogliere tutto ciò che seminiamo, prendendo gol alla prima occasione e non riuscendo a concretizzare la mole di gioco che mettiamo in campo. Paradossalmente, la miglior partita che ho vista personalmente da inizio anno, il rammarico è tanto oggi più che mai. Ma anche il tempo per lavorare e le giornate di campionato sono tante, bisogna continuare ad allenarsi tutti insieme ed i risultati arriveranno. Ne sono convinto».: «Partita equilibrata sbloccata ad inizio secondo tempo da un gol su un cross da palla inattiva. Abbiamo sofferto gl'ultimi 20 minuti per un espulsione un po’ troppo generosa»: «Partita equilibrata siamo andati in svantaggio ma secondo il mio parere era immeritato. Dopo c’è stata un bella relazione anche se prima del pari abbiamo rischiato di andare sotto 0 a 2 perché i nostri avversari hanno preso un palo. Una volta raggiunti abbiamo trovato il vantaggio nella fase finale, bella vittoria importantissima dopo la sconfitta di 4strade»: «Partita maschia ma l’arbitro sinceramente è stato scandaloso, non mi piace lamentarmi ma oggi è stato un disastro da tutte e due le parti ma alla fine i più penalizzati siamo stati noi. E’ dall’anno scorso che Santa Susanna siamo martoriati dagli arbitri, anche quando vinciano abbiamo avuto arbitri molto mediocri. Accetto la sconfitta ma la partita e stata equilibrata ed è stata decisa da un episodio».Atletico Sabina e Castelnuovo di Farfa 12Borgo Quinzio 9Equicola* e Atletico Cantalice 7Cittareale e Atletico Torano 6Piazza Tevere e Monte San Giovanni 4Santa Susanna*, Selci*, Quintilianum*, 4Strade del Sacro Cuore* e Velinia 3Poggio San Lorenzo e Rufinese* 1* una gara in meno.Borgo Quinzio-Piazza Tevere4Strade del Sacro Cuore-Atletico SabinaAtletico Torano-Santa SusannaSelci-Castelnuovo di FarfaVelinia-QuintilianumPoggio San Lorenzo-CittarealeMonte San Giovanni-RufineseEquicola-Atletico Cantalice