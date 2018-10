RISULTATI E MARCATORI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In Seconda categoria Atletico Sabina e Castelnuovo di Farfa infilano la quarta vittoria consecutiva dopo aver battuto rispettivamente Monte San Giovanni e Velinia. Colpo esterno del Borgo Quinzio a Cittareale, primo brindisi per Quintilianum contro Poggio San Lorenzo. Torano espugna il campo di Piazza Tevere mentre Atletico Cantalice vince in casa contro Santa Susanna.Quintilianum-Poggio San Lorenzo 3-1: Apicella, Russo, Formichetti (Q), T. Mei (P)Castelnuovo di Farfa-Velinia 2-1: Facchini, R. De Angelis (C) Grassi (V)Atletico Sabina-Monte San Giovanni 1-0: CascinoCittareale-Borgo Quinzio 1-2: (C), Mariani, Saifoulaye (B)Piazza Tevere-Atletico Torano 0-1: F. De AngelisAtletico Cantalice-Santa Susanna 2-1: Bernard, F. Patacchiola (A), Cattorini (S)Rufinese-Selci e Equicola-4Strade del Sacro Cuore rinviate per luttoAtletico Sabina e Castelnuovo di Farfa 12Borgo Quinzio 9Equicola* e Atletico Cantalice 7Cittareale e Atletico Torano 6Piazza Tevere e Monte San Giovanni 4Santa Susanna*, Selci*, Quintilianum*, 4Strade del Sacro Cuore* e Velinia 3Poggio San Lorenzo e Rufinese* 1* una gara in meno.