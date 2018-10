RIETI - Saranno tre le gare di Seconda categoria che non si giocheranno domani in segno di lutto per la morte di Marco Tosti, il ventenne di Santa Rufina ucciso da un colpo di fucile sparato da un compagno di caccia.



Sono state rinviate a data da destinarsi Rufinese-Selci, Atletico Sabina-Monte San Giovanni e Equicola-4Strade del Sacro Cuore.

