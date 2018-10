PROGRAMMA GARE, III GIORNATA, GIRONE C

Domani alle 15.30

Domenica alle 10.30

Domenica alle 11

Domenica alle 15

Domenica alle 15.30

CLASSIFICA

RIETI - Nel campionato di Seconda categoria Castelnuovo di Farfa e Atletico Sabina inseguiranno la quarta vittoria consecutiva ospitando rispettivamente Velinia e Monte San Giovanni. A sperare in un passo falso delle prime della classe ci sarà l’Equicola che se le vedrà con 4Strade del Sacro Cuore a caccia di conferme dopo la vittoria delle settimana scorsa. Nell’anticipo di domani Quintilianum giocherà in casa contro Poggio San Lorenzo mentre domenica mattina Cittareale sfiderà Borgo Quinzio, entrambe appaiate a quota sei punti. La quarta giornata si chiuderà domenica pomeriggio con le gare: Piazza Tevere-Atletico Torano, Rufinese-Selci e il derby Atletico Cantalice-Santa Susanna.Quintilianum-Poggio San Lorenzo (a Contigliano) (arbitro Aguzzi di Rieti)Castelnuovo di Farfa-Velinia (Fornai di Viterbo)Atletico Sabina-Monte San Giovanni (Formichetti di Roma1)Cittareale-Borgo Quinzio (Biella di Roma1)Piazza Tevere-Atletico Torano (Tavassi di Tivoli)Atletico Cantalice-Santa Susanna (Matteucci di Rieti)Rufinese-Selci (Serafini di Rieti)Equicola-4Strade del Sacro Cuore (Chiaretti di Rieti)Atletico Sabina e Castelnuovo di Farfa 9Equicola 7Borgo Quinzio e Cittareale 6Atletico Cantalice Piazza Tevere e Monte San Giovanni 4Santa Susanna*, Selci, Atletico Torano, 4Strade del Sacro Cuore e Velinia* 3Poggio San Lorenzo e Rufinese 1Quintilianum* 0*=una gara in meno.