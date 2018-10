LA SOCIETA'

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Cassiere

Consiglieri

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

STAFF TECNICO

Allenatore

Viceallenatore

RIETI - In Seconda categoria inizio di campionato in salita per Poggio San Lorenzo che ha racimolato un punto in due partite. Ma viste le tante novità un’avvio più complicato del solito era preventivabile: nuovo presidente, Andrea D’Amato, e nuovo allenatore, Marco Romagnoli, quest’ultimo traccia gli obiettivi della stagione: «Sappiamo che sarà un campionato difficile, c’è stato un ricambio per cui siamo consapevoli che dovremmo soffrire ma alla fine sono anche convinto che faremo bene nonostante le difficoltà». Sulla stessa lunghezza d’onda il suo vice, Giovanni Vallocchia: «C’è stato qualche nuovo innesto, la squadra è giovane ma siamo fiduciosi, possiamo fare un campionato tranquillo».: Andrea D’Amato: Lorenzo Savoia: Elena Romagnoli: Tiziana Tomassetti: Lica Banila, Antonello Angeloni, Paolo Lucioli, Marco Romagnoli, Lello Castelli, Giovanni Vallocchia.: Tiziano Tursini, Jeko Locatelli: Danilo Petrini, Vinay Dolari, Entrico D’Innocenti, Gianluca Torriero, Michele Moschetti, Giacomo Cestari, Daniele Bucci, Domenico Cantonetti: Giampiero Mei, Stefano Sciarra, Gabriel D’Annibale, Simone Gasperini, Federico Tulli, Andrea D’Amato: Alex Paoletti, Andrea Savoia, Tiziano Mei, Nicolò Maione, Luigi Zingaretti.: Marco Romagnoli.: Giovanni Vallocchia