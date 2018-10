COMMENTI, II GIORNATA, GIRONE C

Quintilianum-Atletico Torano 1-2

Formichetti (Q) N. Carducci, M. Coletta (A)

Giuseppe Panitti (presidente Quintilianum)

Roberto Cattivera (dirigente Atletico Torano)

4Strade del Sacro Cuore-Monte San Giovanni 0-1

Rinaldi

Massimiliano Manganaro (allenatore 4Strade del Sacro Cuore)

Umberto Sestili (allenatore Monte San Giovanni)

Cittareale-Santa Susanna 2-0

Tolli, Boccanera

Giovanni Masci (allenatore Cittareale)

Castelnuovo di Farfa-Borgo Quinzio 4-1

2 L. Valentini, Ricci, F. De Angelis (C), Marinelli (B)

Marco Imperatori (allenatore Castelnuovo di Farfa)

Marcello Del Re (giocatore Borgo Quinzio)

Atletico Sabina-Velinia 3-0

Mencarelli, Marcheggiani, Trippetta

Federico Paparozzi (presidente Atletico Sabina)

Lorenzo Guerrieri (dirigente Velinia)

Rufinese-Poggio San Lorenzo 2-2

Bianchetti, Vieiriu (R), 2 Dolari (P)

Antonello Natali (presidente Rufinese)

Marco Romagnoli (allenatore Poggio San Lorenzo)

Equicola-Selci 3-2

2 Di Francesco, Corazza (E), Migliorelli, Luca (S)

Enrico Di Bartolomeo (dirigente Equicola)

Tiziano Fioravanti (direttore sportivo Selci)

Atletico Cantalice-Piazza Tevere 1-1

F. Patacchiola (A), Graziosi (P)

Massimiliano Provaroni (dirigente Atletico Cantalice)

Cristian Scossa (presidente Piazza Tevere)

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, III GIORNATA

RIETI - Quattro vittorie casalinghe, due pareggi e due vittorie esterne, è questo il bilancio della seconda giornata del campionato di Seconda categoria.: «Partita combattuta, peccato aver subito due espulsioni ingenue e soprattutto secondo me sul gol vittoria c’era una carica sul portiere. Probabilmente il risultato più giusto era un pareggio».: «Siamo andati per primi in vantaggio poi loro sono rimasti in inferiorità numeri ma sono riusciti a pareggiare. A venti minuti dalla fine poi abbiamo segnato il gol vittoria e poi loro sono rimasti in nove. La partita è stata tirara ma corretta nonostante le due epsulsioni»: «Non abbiamo approcciato bene la partita, non eravamo sereni. Poi alla prima disattenzione abbiamo preso gol, ci manca un po’ di convinzione nei nostri mezzi perchè siamo una buona squadra ma dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo uscirne al più presto cercando di non commettere gli stessi errori».: «Sono molto contento della reazione dei ragazzi dopo la partita della settimana scorsa. Abbiamo giocato una partita intelligente sfruttando al meglio i loro punti deboli. Loro comunque sono un’ottima squadra e sono convinto che faranno bene».: «Abbiamo giocato una bella partita, la vittoria è meritata, peccato che come al solito abbiamo fallito troppi gol: abbiamo fallito tre ottime occasioni a tu per tu con il portiere avversario e colpito anche una traversa».: «Abbiamo giocato un'ottima partita. Potevamo chiuderla il primo tempo ma siamo stati imprecisi sotto porta. Nel secondo tempo con una disattenzione ĺ'abbiamo riaperta ma sono stati bravi i ragazzi a non perdere la calma e a chiudere il risultato».: «Noi avevamo qualche assenze nei ruoli chiavi, ma loro sono davvero un’ottima squadra. Bella partita nonostante la pioggia, loro hanno meritato la vittoria ma l’arbitraggio è decisamente da rivedere».: «Siamo andati in vantaggio nel primo tempo, poi nella ripresa si sono aperti gli spazi e abbiamo chiuso la partita».: «Potevamo chiudere il primo tempo sullo 0-0 e forse sarebbe andata diversamente, in ogni caso non abbiamo giocato benissimo. La squadra è giovane ma non siamo entrati in campo come ci aspettavamo, troppo poco concentrati e non al meglio fisicamente. Un passo indetro rispetto a domenica scorsa, dobbiamo migliorare».: «Partita combatutta ed equilibrata. Siamo andati in svantaggio ma poi siamo riusciti a ribaltare il risultato ed ad andare anche in vantaggio, purtroppo ad un quarto d’ora dalla fine hanno acciuffato il pareggio».: «Siamo passati in vatanggio primo noi, poi a loro è stato concesso un rigore generoso. Nel secondo tempo ci siamo disuniti e abbiamo preso gol, nel finale rimasti in dieci e siamo riusciti a pareggiare».: «Primo tempo meglio Selci che vanno in vantaggio, poi Di Francesco su punizione segna l’1-1 ma poi loro si riportano avanti. Secondo tempo di marca Equicola che dopo i cambi di mister Napoleone, inizia a macinare gioco pervenendo al pareggio con un buon Corazza. Sul finire perla di Di Francesco che con un pallonetto su portiere in uscita, fissa il punteggio sul tre a due. Punti pesantissimi contro una signora squadra. Bravi ai nostri e agli avversari che hanno dato vita a una gara vibrante e spettacolare».: «Sapevano di incontrare una squadra dura da affrontare composta da uomini di esperienza e ci siamo impegnati tantissimo infatti il primo tempo tutto è stato tutto nostro e abbiamo chiuso in vantaggio per 2-1. Ad inizio ripresa abbiamo sprecato 2 occasioni per chiudere la partita, da lì si è vista la differenza di esperienza e hanno preso in mano il gioco ribaltando il risultato, anche se il 3 a 2 è stato segnato in netto fuorigioco. Adesso si lavorerà duramente per le prossime partite soprattutto a livello mentale».: «E’ stata una partita equilibrata, il pareggio finale è giusto. Facciamo un grosso in bocca al lupo al ragazzo che si è infortunato».: «Una partita alla pari tra due belle squadre. Primo tempo con due occasioni per parte, più clamorosa la loro punizione salvata dal nostro portiere. Il secondo tempo abbiamo provato a salire in cattedra trovando il vantaggio, abbiamo subito solo un tiro in porta su un nostro errore in ripartenza: quello ci è stato fatale. Poi dopo c è stato l’infortunio di Diego, speriamo che si rimetta presto. Arbitraggio discutibile e occasionissima non sfruttata all ultimo secondo. Un buon punto su un campo dove sarà difficile per tutti fare bottino pieno».Atletico Sabina, Castelnuovo di Farfa ed Equicola 6Atletico Cantalice e Piazza Tevere 4Borgo Quinzio, Selci, Atletico Torano, Cittareale e Monte San Giovanni 3Poggio San Lorenzo e Rufinese 1Santa Susanna*, Quintilianum*, Velinia e 4Strade del Sacro Cuore 0.* una gara in meno.4Strade del Sacro Cuore-Atletico CantaliceAtletico Torano-CittarealeBorgo Quinzio-QuintilianumMonte San Giovanni-EquicolaPoggio San Lorenzo-Castelnuovo di FarfaSanta Susanna-Piazza TevereSelci-Atletico SabinaVelinia-Rufinese