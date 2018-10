RISULTATI E MARCATORI, II GIORNATA, GIRONE C

CLASSIFICA

RIETI - In Seconda categoria sono tre le squadre che rimangono a punteggio pieno dopo la seconda giornata, si tratta di Atletico Sabina, Equicola e Castelnuovo di Farfa che battono rispettivamente Velinia, Selci e Borgo Quinzio. Primi brindisi stagionali per Torano che supera in trasferta Quintilianum, ma anche per Cittareale, 2-0 a Santa Susanna, e Monte San Giovanni, 0-1 contro 4Strade del Sacro Cuore. Due i pareggi: Rufinese-Poggio San Lorenzo e Altetico Cantalice-Piazza Tevere.Quintilianum-Atletico Torano 1-2: Formichetti (Q) N. Carducci, M. Coletta (A)4Strade del Sacro Cuore-Monte San Giovanni 0-1: RinaldiCittareale-Santa Susanna 2-0: Tolli, BoccaneraCastelnuovo di Farfa-Borgo Quinzio 4-1: 2 L. Valentini, Ricci, F. De Angelis (C), Marinelli (B).Atletico Sabina-Velinia 3-0: Mencarelli, Marcheggiani, TrippettaRufinese-Poggio San Lorenzo 2-2: Bainchetti, Vieiriu (R), 2 Dolari (P)Equicola-Selci 3-2: 2 Di Francesco, Corazza (E), Migliorelli, Luca (S)Atletico Cantalice-Piazza Tevere 1-1: F. Patacchiola (A), Graziosi (P)Atletico Sabina, Castelnuovo di Farfa ed Equicola 6Atletico Cantalice e Piazza Tevere 4Borgo Quinzio, Selci, Atletico Torano, Cittareale e Monte San Giovanni 3Poggio San Lorenzo e Rufinese 1Santa Susanna, Quintilianum, Velinia e 4Strade del Sacro Cuore 0.