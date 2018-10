RISULTATI ANTICIPI, II GIORNATA

DOMANI ORE 11

DOMANI ORE 15.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nei due anticipi del campionato di Seconda categoria salta il fattore campo e arrivano due vittorie esterne. Monte San Giovanni e Atletico Torano infatti espugnano rispettivamente i campi di 4Strade del Sacro Cuore e Quintilianum. Prima vittoria stagionale sia per i sabini che per la formazione cicolana, ancora a secco invece sia 4Strade che Quintilianum, che oltretutto rimediano due espulsioni a testa.Quintilianum-Atletico Torano 1-2: Formichetti (Q), N. Carducci, Coletta (A)4Strade del Sacro Cuore - Monte San Giovanni 0-1: RinaldiCittareale-Santa Susanna (Marchese di Roma2)Castelnuovo di Farfa-Borgo Quinzio (Ferrara di Ciampino)Atletico Sabina-Velinia (Elia di Ostia Lido)Rufinese-Poggio San Lorenzo (Testa di Roma2)Equicola-Selci (Sambuchi di Tivoli)Atletico Cantalice-Piazza Tevere (Proietti di Roma2)Borgo Quinzio, Selci, Piazza Tevere, Atletico Sabina, Castelnuovo di Farfa, Atletico Cantalice, Santa Susanna, Equicola, Atletico Torano* e Monte San Giovanni* 3.Rufinese, Cittareale, 4Strade del Sacro Cuore*, Poggio San Lorenzo, Quintilianum* e Velinia 0.* una gara in più